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AI Limit 2024 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
5.7 33 оценки

Состоялся релиз демо-версии постапокалиптического ролевого экшена AI Limit

AceTheKing
Новости

В рамках проходящего мероприятия Steam Next Fest китайская студия Sense Games выпустила демо-версию предстоящего аниме-соулслайка AI Limit

В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.

AI Limit выйдет на PC и PS5. Релиз игры запланирован в этом году.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
BluntZebulon

Stellar Automata

3
Пользователь ВКонтакте

постапокалиптический соулс-лайк с тянками. звучит как шидевр // Дмитрий Иванов

2
Agent Qracle

"аниме-соулслайка"

До свиданья

1
MadDarkGuard

Пока)

0
ComprehensiveWestin

постапокалиптический соулс-лайк с тянками - в это мы играем

1
Mystik_86

steam://install/2906960

0
MadDarkGuard

Тянки + соулслайк, звучит как шедевр)) Однозначно беру!

0