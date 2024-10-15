Состоялся релиз демо-версии постапокалиптического ролевого экшена AI Limit

В рамках проходящего мероприятия Steam Next Fest китайская студия Sense Games выпустила демо-версию предстоящего аниме-соулслайка AI Limit

В игре рассказывается о далеком будущем, когда цивилизация находится на грани исчезновения, люди следуют легенде об Элизиуме в последнем городе, Хэвенсуэлле. В этой постапокалиптической научно-фантастической ARPG о пустошах игроку предстоит сыграть за Аррису, бессмертного Блейдера, и исследовать руины города в поисках надежды на новую жизнь.

AI Limit выйдет на PC и PS5. Релиз игры запланирован в этом году.