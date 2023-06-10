Анонсирована Airborne Empire, продолжение Airborne Kingdom, которая выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2024 году ©

Разработчик The Wandering Band объявил, что Airborne Empire выйдет на ПК и Mac в раннем доступе Steam в 2024 году и будет оставаться таковой около года.

«Когда мы запустим ранний доступ, самые важные функции игры уже будут там: строительство, исследования, разведка, движение, диалоги и многое другое. Стартовая версия имеет приятный геймплейный цикл, но она все еще немного скудная, без контента и полировки. Мы также планируем добавить дополнительные сюжетные функции, в том числе побочные квесты и новые чудеса. Кроме того, безусловно, есть еще некоторые ошибки, которые необходимо устранить».

Полная версия будет иметь больший набор функций и больше контента. Разработчики планируют добавить новые типы зданий, новые биомы, новые события/миссии и расширить предысторию игры. Также планируются другие функции Steam, такие как коллекционные карточки и достижения.

Airborne Empire — стройте, защищайте и исследуйте небеса в продолжении игры Airborne Kingdom, номинированной на премию BAFTA. Создайте свой собственный уникальный летающий город среди облаков и управляйте им, побеждая небесных пиратов с помощью продуманной тактики и основных улучшений, и находите скрытые чудеса в огромном открытом мире внизу.

Разработка Airborne Empire для ПК (Steam) запланирована на 2025 год.