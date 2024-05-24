Больше закулисья локализации It Takes To от Mechanics VoiceOver

Русская озвучка It Takes To от студии неофициальной локализации Mechanics VoiceOver уже давно доступна для скачивания, но Механики продолжают делится процессом записи игры и выложили на свой Ютуб канал третью часть бэкстейджа

В данном ролике можно увидеть процесс записи Марии Фортунатовой (Королева ОС), Артура Иванова (Лун-Бабун), а также Елена Луниной (Лапка)

Также тут вновь показаны Константин Карасик в роли Коди и Вероника Саркисова в роли Мэй

Пока команда активно занята записями, в частности работа кипит над Dying Light (донатеры на Boosty и в VK, а также топ-донатеры уже увидели, кто озвучил антагониста Раиса), делимся с вами бэкстейджем по замечательной кооп-игре It Takes Two, для которой 2 апреля мы выпустили локализацию. Приятного просмотра!