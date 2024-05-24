Том Хендерсон: новый DOOM: The Dark Ages представят 9 июня на Xbox Games Showcase

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями следующей части DOOM. Хендерсон говорит, что Microsoft решила отказаться от первоначального названия DOOM: Year Zero - итоговое будет DOOM: The Dark Ages.
По словам Хендерсона, игру представят на предстоящей презентации Xbox Games Showcase. Игра находится в разработке по меньшей мере 4 года. Хендерсон говорит, что источники в прошлом году сообщили ему о том, что действие предстоящей игры развернется в средние века - именно поэтому у игры будет такой подзаголовок.
Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.
После чрезмерного платформинга и мультяшной цветовой палитры в Этернале, ничего не жду от анонса
Согласен, если 2016 года дум все таки был и правда хорош, то Eternal это просто попево какое-то для паралитиков и любителей фантиков. Совсем уже ку-ку
Это я конечно же жду, очень надеюсь ID и в этот раз порадуют добротным, хардкорным, ольдскульным шутером.
Главное, чтобы не радужно-пёстрым.
Ну почему же? Если навязывают - то можно врагов сделать радужными, только приятнее отстреливать будет =)) // Владимир Лобанов
настало пора расчехлить дрободаш и отсрелить бошки клоунам
Шутам.. про Средние Века, речь шла. ))
Heretic/Hexen тоже хорошо.
Новый Думчик это мы ждём, ещё и в средние века!!!🤩🤩🤩
Какую планету еще думгай не очистил от демонов?) Прекрасная новость.
Без музыкального сопровождения Мика Гордона вся атмосфера игры может быть похерена
А я ожидаю Playstation Showcase, чтобы наконец увидеть RE9
Даёшь doom 3 remake в стиле dead space
Рад за дум,рад что он выйдет,но лично для себя ждать не буду.Не люблю такие жанры. // Влад Винчестер
Судя по названию может приквел вух игр перезапуска? // Димитрий Офицеров
В этот раз будем играть за думгёрл и стрелять в белых демонов мужского пола из которых будут вылетать патроны всех цветов лгбт радуги.
Как же вы надоели
Как же задрали такие дауны как ты.Перестань играть в такие игры как том райдер,стелар блейд и аналогичные игры которые вышли до повестки.
У расистов вроде тебя,афроамериканцы должны работать на плантации,а женщины должны стоять на кухне и раздвигать ноги по вашему запросу.Животное не достойное жизни. // Влад Винчестер
А ты что, латентный? 😁
афроамериканцы должны работать на плантации,а женщины должны стоять на кухне и раздвигать ноги по вашему запросу
а что в этом плохого?
Думаю тебе нужно накинуть петлю на шею и не размножаться. // Влад Винчестер