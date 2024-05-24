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DOOM Year Zero TBA
Экшен, Шутер, От первого лица
7.6 19 оценок

Том Хендерсон: новый DOOM: The Dark Ages представят 9 июня на Xbox Games Showcase

AceTheKing
Новости

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон поделился подробностями следующей части DOOM. Хендерсон говорит, что Microsoft решила отказаться от первоначального названия DOOM: Year Zero - итоговое будет DOOM: The Dark Ages.

По словам Хендерсона, игру представят на предстоящей презентации Xbox Games Showcase. Игра находится в разработке по меньшей мере 4 года. Хендерсон говорит, что источники в прошлом году сообщили ему о том, что действие предстоящей игры развернется в средние века - именно поэтому у игры будет такой подзаголовок.

Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Alex Row

После чрезмерного платформинга и мультяшной цветовой палитры в Этернале, ничего не жду от анонса

5
Syntrax

Согласен, если 2016 года дум все таки был и правда хорош, то Eternal это просто попево какое-то для паралитиков и любителей фантиков. Совсем уже ку-ку

4
saa0891

Это я конечно же жду, очень надеюсь ID и в этот раз порадуют добротным, хардкорным, ольдскульным шутером.

2
Каприз888

Главное, чтобы не радужно-пёстрым.

-1
Пользователь ВКонтакте Каприз888

Ну почему же? Если навязывают - то можно врагов сделать радужными, только приятнее отстреливать будет =)) // Владимир Лобанов

-2
Гемор

настало пора расчехлить дрободаш и отсрелить бошки клоунам

1
SoRaS3

Шутам.. про Средние Века, речь шла. ))

0
Капитан Баттхерт

Heretic/Hexen тоже хорошо.

1
Nekromant34

Новый Думчик это мы ждём, ещё и в средние века!!!🤩🤩🤩

0
Soler2

Какую планету еще думгай не очистил от демонов?) Прекрасная новость.

0
AdMiRoN

Без музыкального сопровождения Мика Гордона вся атмосфера игры может быть похерена

0
vidyssss
0
TX ZX

А я ожидаю Playstation Showcase, чтобы наконец увидеть RE9

-1
HITMAN 5

Даёшь doom 3 remake в стиле dead space

-1
Пользователь ВКонтакте

Рад за дум,рад что он выйдет,но лично для себя ждать не буду.Не люблю такие жанры. // Влад Винчестер

-2
Пользователь ВКонтакте

Судя по названию может приквел вух игр перезапуска? // Димитрий Офицеров

-3
wdymBro

В этот раз будем играть за думгёрл и стрелять в белых демонов мужского пола из которых будут вылетать патроны всех цветов лгбт радуги.

-7
BAZKIN

Как же вы надоели

0
Пользователь ВКонтакте BAZKIN

Как же задрали такие дауны как ты.Перестань играть в такие игры как том райдер,стелар блейд и аналогичные игры которые вышли до повестки.
У расистов вроде тебя,афроамериканцы должны работать на плантации,а женщины должны стоять на кухне и раздвигать ноги по вашему запросу.Животное не достойное жизни. // Влад Винчестер

-1
wdymBro BAZKIN

А ты что, латентный? 😁

-4
Great-heartedElio Пользователь ВКонтакте

афроамериканцы должны работать на плантации,а женщины должны стоять на кухне и раздвигать ноги по вашему запросу

а что в этом плохого?

1
Пользователь ВКонтакте Great-heartedElio

Думаю тебе нужно накинуть петлю на шею и не размножаться. // Влад Винчестер

-4