Для AirportSim стала доступна новая демоверсия в Steam

AirportSim, долгожданный симулятор наземного обслуживания в аэропортах, разработанный MS GAMES и опубликованный Iceberg Interactive, получил новую демоверсию, доступную сейчас в Steam. AirportSim предлагает игрокам возможность испытать трудности и острые ощущения от управления наземным обслуживанием в оживленном аэропорту с помощью широкого спектра интерактивных задач.
В AirportSim игроки возьмут на себя роль различных наземных сотрудников аэропорта. Обслуживайте самолеты с реалистичными деталями, включая реальные точки соединения, работу дверей, системы дозаправки, освещение, звуки и общие наземные процедуры во время разворота самолета. В игре представлены планировки территории, парковка для самолетов, линии и номера выходов на посадку, вдохновленные реальными аэропортами, такими как аэропорт Вагар, аэропорт Кеблавик, Варшавский аэропорт имени Шопена и Ки-Уэст. Благодаря множеству игровых режимов, потрясающей графике, глубокому уровню настройки и динамической погодной системе, созданной совместно с системой METAR, AirportSim способен очаровать как энтузиастов авиации, так и любителей игр-симуляторов.
AirportSim будет доступна на ПК и Xbox позднее в этом году.