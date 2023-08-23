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AirportSim 3-й квартал 2023 г.
4.1 7 оценок

Для AirportSim стала доступна новая демоверсия в Steam

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monk70
Новости

AirportSim, долгожданный симулятор наземного обслуживания в аэропортах, разработанный MS GAMES и опубликованный Iceberg Interactive, получил новую демоверсию, доступную сейчас в Steam. AirportSim предлагает игрокам возможность испытать трудности и острые ощущения от управления наземным обслуживанием в оживленном аэропорту с помощью широкого спектра интерактивных задач.

В AirportSim игроки возьмут на себя роль различных наземных сотрудников аэропорта. Обслуживайте самолеты с реалистичными деталями, включая реальные точки соединения, работу дверей, системы дозаправки, освещение, звуки и общие наземные процедуры во время разворота самолета. В игре представлены планировки территории, парковка для самолетов, линии и номера выходов на посадку, вдохновленные реальными аэропортами, такими как аэропорт Вагар, аэропорт Кеблавик, Варшавский аэропорт имени Шопена и Ки-Уэст. Благодаря множеству игровых режимов, потрясающей графике, глубокому уровню настройки и динамической погодной системе, созданной совместно с системой METAR, AirportSim способен очаровать как энтузиастов авиации, так и любителей игр-симуляторов.

AirportSim будет доступна на ПК и Xbox позднее в этом году.

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AirportSim
3-й квартал 2023 г.
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