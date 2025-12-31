voices38 продолжает своё дело - взломана FIFA 22

Крякер voices38 продолжает своё нелёгкое дело во взломе игр с защитой Denuvo. На сей раз пал футбольный симулятор FIFA 22, вышедший в сентябре 2021 года.

FIFA 22 ещё больше приближает игру к реальности благодаря фундаментальным улучшениям игрового процесса и новому сезону инноваций во всех режимах.

Режим карьеры — воплотите свои мечты в жизнь как менеджер и игрок в FIFA 22. Создайте новый клуб в FIFA, разработайте форму, оформите стадион и выберите, будете ли вы соревноваться с элитой или подниметесь из низших дивизионов, управляя своим клубом и добиваясь славы. Или проверьте свои навыки игрока в более захватывающем режиме карьеры игрока, который предоставляет вам больше возможностей для прогресса, достижений и погружения в ваше профессиональное путешествие в игре.