voices38 продолжает своё дело - взломана FIFA 22

Крякер voices38 продолжает своё нелёгкое дело во взломе игр с защитой Denuvo. На сей раз пал футбольный симулятор FIFA 22, вышедший в сентябре 2021 года.
FIFA 22 ещё больше приближает игру к реальности благодаря фундаментальным улучшениям игрового процесса и новому сезону инноваций во всех режимах.
Режим карьеры — воплотите свои мечты в жизнь как менеджер и игрок в FIFA 22. Создайте новый клуб в FIFA, разработайте форму, оформите стадион и выберите, будете ли вы соревноваться с элитой или подниметесь из низших дивизионов, управляя своим клубом и добиваясь славы. Или проверьте свои навыки игрока в более захватывающем режиме карьеры игрока, который предоставляет вам больше возможностей для прогресса, достижений и погружения в ваше профессиональное путешествие в игре.
Крякер войкес три и восемь
Гoвно ломать мы не бросим
Да ладно. На безрыбье и рак рыба. Пускай продолжает.
Но ДенеХ мы всё равно попросим.
Чел, он ориентируется на вкусы американцев, а не жителей СНГ. А они именно спорт и хотят, бо там это гoвно ппц как популярно.
С наступающим 🎄 ☃️ друзья) счастья, здоровья)
Когда он дойдёт до Dead Space, mafia и т.п ?
Dead Space уже другой хаЦкер занялся, какой-то 0xZe0n выпустил бета-версию взлома ремейка )
жду взлома anno 117 и новой мафии)
Знаешь, опять не то...
Вот смысла ломать старые спортсменов вообще не вижу // Иван Страждин
Он последовательно по годам ломает всё то, что оставалось не взломанным. П - Принципиальность.
Скорее всего он это делает затем. чтобы у Тормознувы и их последышей не осталось аргументов типа "А вот видите те старые (никому ненужные) игры?! Их никто так и не смог сломать, а значит защита действует!"
У хакера есть план и он его придерживается)))
А новые ломать тем более бессмысленно. Эти игры хотя бы законченные и со всем вышедшим контентом, а новые после каждого патча или обновления заново ломать придется // Кирилл Веревкин
Ну молодец, плевал на всю критику и постепенно совершенствуется в нагибании денувы.
Очень жду взлома стелларблейд
сколько еще игр не взломанных с денуво осталось в 21 году?
более того, если смотреть по обновлениям не взломаны актуальные версии ФК6, Синдикат, Ориджинс, Одиссея, там патчи, длс выходили, ещё и обновы для совместимости с новым железом и вин 11