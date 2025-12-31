ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
FIFA 22 02.10.2021
Симулятор, Спорт, Футбол
6.9 505 оценок

voices38 продолжает своё дело - взломана FIFA 22

monk70 monk70

Крякер voices38 продолжает своё нелёгкое дело во взломе игр с защитой Denuvo. На сей раз пал футбольный симулятор FIFA 22, вышедший в сентябре 2021 года.

FIFA 22 ещё больше приближает игру к реальности благодаря фундаментальным улучшениям игрового процесса и новому сезону инноваций во всех режимах.

Режим карьеры — воплотите свои мечты в жизнь как менеджер и игрок в FIFA 22. Создайте новый клуб в FIFA, разработайте форму, оформите стадион и выберите, будете ли вы соревноваться с элитой или подниметесь из низших дивизионов, управляя своим клубом и добиваясь славы. Или проверьте свои навыки игрока в более захватывающем режиме карьеры игрока, который предоставляет вам больше возможностей для прогресса, достижений и погружения в ваше профессиональное путешествие в игре.

28
29
Комментарии:  29
Ваш комментарий
ratte88

Крякер войкес три и восемь
Гoвно ломать мы не бросим

21
Legend_of_the_Hero

Да ладно. На безрыбье и рак рыба. Пускай продолжает.

7
denius4

Но ДенеХ мы всё равно попросим.

0ncnjqybr

Чел, он ориентируется на вкусы американцев, а не жителей СНГ. А они именно спорт и хотят, бо там это гoвно ппц как популярно.

R01Adil

С наступающим 🎄 ☃️ друзья) счастья, здоровья)

11
Иваныч из Тулы
10
R01Adil

Когда он дойдёт до Dead Space, mafia и т.п ?

4
PhantomTahm

Dead Space уже другой хаЦкер занялся, какой-то 0xZe0n выпустил бета-версию взлома ремейка )

4
ChillOrvilleton

жду взлома anno 117 и новой мафии)

4
Ahnx

Знаешь, опять не то...

4
Пользователь ВКонтакте

Вот смысла ломать старые спортсменов вообще не вижу // Иван Страждин

2
Gords

Он последовательно по годам ломает всё то, что оставалось не взломанным. П - Принципиальность.

Скорее всего он это делает затем. чтобы у Тормознувы и их последышей не осталось аргументов типа "А вот видите те старые (никому ненужные) игры?! Их никто так и не смог сломать, а значит защита действует!"

5
unknoun Gords

У хакера есть план и он его придерживается)))

3
Пользователь ВКонтакте

А новые ломать тем более бессмысленно. Эти игры хотя бы законченные и со всем вышедшим контентом, а новые после каждого патча или обновления заново ломать придется // Кирилл Веревкин

Kratos.s

Ну молодец, плевал на всю критику и постепенно совершенствуется в нагибании денувы.

2
Axel Made

Очень жду взлома стелларблейд

2
Роман45554

сколько еще игр не взломанных с денуво осталось в 21 году?

ConciseYu

более того, если смотреть по обновлениям не взломаны актуальные версии ФК6, Синдикат, Ориджинс, Одиссея, там патчи, длс выходили, ещё и обновы для совместимости с новым железом и вин 11

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ