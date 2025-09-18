Вышла демоверсия Alabaster Dawn от создателей CrossCode

Студия Radical Fish Games выпустила демоверсию своей новой Action-RPG Alabaster Dawn. Разработчики подготовили для игроков довольно необычный формат ознакомления с проектом. Демо разделено на две части.

Первая часть представляет собой начало игры, и весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию после её релиза. Вторая часть, в свою очередь, позволяет заглянуть в более поздний этап прохождения. В ней игрокам доступны другие игровые механики, а также фрагмент одного из подземелий. По словам разработчиков, прохождение обеих частей демоверсии займет от полутора до двух с половиной часов.

Alabaster Dawn — это новая игра от авторов CrossCode, в которой игрокам в роли героини Джуно предстоит восстановить мир, разрушенный тенью Никс. Проект предложит динамичную боевую систему, головоломки и исследование мира. Дата выхода полной версии пока не сообщается.