Alaloth: Champions of the Four Kingdoms 30.06.2022
7.1 73 оценки

Для Alaloth вышло крупное обновление с драконами, переработанной системой прокачки, новыми квестами и многим другим

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R_Mor
Новости

Разработчики из Gamera Interactive выпустили обновление Dragonhold для ролевой игры Alaloth: Champions of the Four Kingdoms.

Обновление приносит кучу нового контента, как расширяя мир, так и перерабывая существующие системы. Были добавлены новые бои с боссами, локации, квесты и предметы. Также был улучшен баланс и отполирован общий игровой опыт.

Мы добавили гораздо больше контента, чем планировали изначально, и мы знаем, что вы оцените то внимание к деталям, которое мы уделили каждому новому элементу игры. Мы не можем дождаться, когда вы погрузитесь в Dragonhold и познакомитесь со всем новым, что мы добавили!

Полные примечания к патчу доступны здесь.

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