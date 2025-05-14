Сегодня исполняется ровно 15 лет со дня выхода Alan Wake — игры, которая навсегда изменила представление о психологических триллерах в интерактивной форме.

Вышедшая 14 мая 2010 года, она стала для студии Remedy настоящим кульминационным моментом — не просто игрой, а рассказом, пропитанным страхом, мистикой и любовью к хорошей истории.

Alan Wake — это не просто хоррор. Это игра о писателе, который ищет свою пропавшую жену в затерянном городке Брайт-Фолс, и одновременно — метафора внутренней борьбы с тьмой, творческим кризисом и страхами. Вдохновленная произведениями Стивена Кинга, «Твин Пиксом» и атмосферой нуарных триллеров, игра предложила зрелищный и глубоко личный опыт, который нашёл отклик у тысяч игроков по всему миру.

Свет и тьма — главные символы Alan Wake. И хотя прошло уже полтора десятилетия, свет этой истории не угас. Напротив — с выходом Alan Wake II в 2023 году интерес к оригиналу только возрос, а сама вселенная Remedy разрослась и окрепла.

Сегодня мы вспоминаем ту самую ночь в лесу, первые шаги по пустым улицам Брайт-Фолс, таинственные страницы рукописи, что предсказывают будущее, и сердце замирает — как 15 лет назад. Спасибо Remedy за эту историю. Спасибо Алану Уэйку за то, что не позволил нам забыть: иногда, чтобы найти свет, нужно пройти сквозь самую густую тьму.