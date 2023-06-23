Стивен Кинг попросил у Remedy всего $1 за использование его цитаты в Alan Wake

При создании Alan Wake использовались произведения писателя Стивена Кинга. Это стало ясно уже из вступительной части оригинальной игры, где персонаж Алан Уэйк произносит цитату из произведения самого Кинга.
Игра начинается со слов: "Кошмары существуют вне логики, и в объяснениях нет ничего смешного; они противоречат поэзии страха". И похоже, чтобы включить эту фразу Кинга, Remedy потребовалось заплатить не так уж много.
Недавно режиссер Сэм Лейк рассказал, что Стивен Кинг предоставил Remedy права на использование его цитаты в Alan Wake за минимальную сумму - всего 1 доллар, что является скорее символической суммой. По словам Лейка, он очень хотел бы использовать цитату Стивена Кинга для вступления к игре и был рад щедрости писателя, отдавшего одну из своих самых классических фраз.
Создавая оригинальный Alan Wake, я отчаянно хотел получить его цитату для вступления. Насколько я понимаю, он попросил 1 доллар за то, чтобы мы получили права на ее использование. [Это было] очень щедро.
Данная классическая цитата была приведена Кингом в 2008 году в статье, где он критикует неспособность Голливуда создавать фильмы ужасов. По мнению писателя, кинематографисты не хотят объяснять происхождение жанра хоррора, чтобы угодить широким массам.
После более чем 10-летнего ожидания поклонники наконец-то получат новую игру про Алана Вейка. По сюжету Alan Wake 2 серия ритуальных убийств угрожает Брайт Фоллс, небольшому поселку, окруженному джунглями Тихоокеанского Северо-Запада.
Alan Wake II выйдет 17 октября 2023 года для PC, PS5 и Xbox Series S|X.
Стивен Кинг всегда продает свои права на книги за 1 доллар. Это его фишка.
Это все конечно хорошо, только до 2008 года, голивуд снял целую плеяду хороших хорроров и слешшеров. В то же время под руководством Кинга выходило одно hовно, и самопрвторы. А сейчас дедушка вообще упал в маразм.
чел клепал всю жизнь минимум по книге-две в год, он изначально не может считаться хорошим писателем, ибо это просто конвейер однотипности, но многие этого понять не могут по сей день и хавают дальше этот уг
JohnTornton
немного не в тему, но есть такой ванменбенд No Point In Living, он выпустил что то около 50 альбомов за 5 лет и все они весьма креативные и оригинальные. не тоже самое что Бакетхед, из чьих 200 альбомов большинство не просто шляпа гoвно и проходняк, а буквально рандомные немузыкальные звуки
Чего? Ну во первых, Кинг мало связан с голливудом, он в первую очередь ПИСАТЕЛЬ. Пишет книги знаешь ли, а голливуд покупает права на экранизацию книг и уже от студии зависит качество фильма. В некоторых случаях, он помогает с сценарием.
Во вторых, до 2008 выходило несколько невероятно хороших фильмов по Кингу: Зеленая миля, Тайное окно, Мгла, 1408 и Побег из Шоушенка. Это те, что сходу в голову приходят. И самоповторами там не пахнет.
Да и после 2008 выходили отличные фильмы по Кингу: Мобильник, дилогия Оно и Доктор Сон. И снова самоповторами там не пахнет.
В следующий раз лучше мне заплатите 1$, я и то похлеще могу придумать, к примеру:
"Ужас это не когда страшно, а когда странность превышает нормы спокойного восприятия происходящего"
Вася 8 класс
красиво сказанул
Не спокойного, а скорее привычного, так точнее будет. С вас доллар за редактуру)
хахааха