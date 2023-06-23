Стивен Кинг попросил у Remedy всего $1 за использование его цитаты в Alan Wake ©

При создании Alan Wake использовались произведения писателя Стивена Кинга. Это стало ясно уже из вступительной части оригинальной игры, где персонаж Алан Уэйк произносит цитату из произведения самого Кинга.

Игра начинается со слов: "Кошмары существуют вне логики, и в объяснениях нет ничего смешного; они противоречат поэзии страха". И похоже, чтобы включить эту фразу Кинга, Remedy потребовалось заплатить не так уж много.

Недавно режиссер Сэм Лейк рассказал, что Стивен Кинг предоставил Remedy права на использование его цитаты в Alan Wake за минимальную сумму - всего 1 доллар, что является скорее символической суммой. По словам Лейка, он очень хотел бы использовать цитату Стивена Кинга для вступления к игре и был рад щедрости писателя, отдавшего одну из своих самых классических фраз.

Создавая оригинальный Alan Wake, я отчаянно хотел получить его цитату для вступления. Насколько я понимаю, он попросил 1 доллар за то, чтобы мы получили права на ее использование. [Это было] очень щедро.

Данная классическая цитата была приведена Кингом в 2008 году в статье, где он критикует неспособность Голливуда создавать фильмы ужасов. По мнению писателя, кинематографисты не хотят объяснять происхождение жанра хоррора, чтобы угодить широким массам.

После более чем 10-летнего ожидания поклонники наконец-то получат новую игру про Алана Вейка. По сюжету Alan Wake 2 серия ритуальных убийств угрожает Брайт Фоллс, небольшому поселку, окруженному джунглями Тихоокеанского Северо-Запада.

Alan Wake II выйдет 17 октября 2023 года для PC, PS5 и Xbox Series S|X.