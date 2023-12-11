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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.1 1 774 оценки

Alan Wake 2 получила режим Новая игра+ с альтернативной концовкой

monk70
Новости

Remedy Entertainment обновила Alan Wake 2, свое новое приключение в жанре Survival Horror, получившее три статуэтки на The Game Awards 2023, представив режим Новая игра+, совершенно новую концовку, новые страницы рукописи, полные лора, и другие небольшие сюрпризы, которые игроки могут обнаружить во время своего прохождения. Обновление называется «The Final Draft» и является частью серии бесплатных DLC, обещанных командой разработчиков всего несколько месяцев назад, непосредственно перед запуском игры.

Режим «Новая игра плюс» позволяет игрокам перезапустить приключение со всем разблокированным оружием, амулетами и улучшениями персонажей. Игроки могут пройти игру, выбрав любую сложность, но Remedy предлагает более опытным игрокам бросить вызов себе на новой сложности «Кошмар», представленной в обновлении. Во время Новой игры+ можно будет собирать новые рукописи и видеодоказательства, чтобы углубить свои знания об игровом мире и даже разблокировать новую концовку, которая «будет питать спекуляции и дискуссии среди самых страстных фанатов». Обновление также включает в себя улучшение частоты кадров и исправления ошибок.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
zjkjt

вот это качаем

3
211186

отлично

0
Rimasted
Alan Wake 2 получила режим Новая игра+ с альтернативной концовкой

Youtube, я иду. Перепроходить желания нет, игра для меня совершенно не реиграбельна.

0
Exies27

Шикарно!

0
Tabletka_aspirina

Кстати концовка в принципе эта новая сделана так, что история Алана закончена.

-2
Stylusss

может вообще весь сюжет тут перескажешь? Чо мелочиться.

0
Danny Lamb

Т.е. вместо того, чтобы сделать нормальный сюжет, который не оканчивается, технически, ничем.

Спойлер

Сага разрывает петлю\loop времени, через убийство, и игрокам буквально намекают, что это временная спираль. Специально, для самых маленьких, появляется тётка которая говорит что всё не то и всё не так... А потом Алан просыпается до начала событий. И получается такая удобная сценарная затычка. Ею всё можно объяснить! А точнее не объяснять ничего. Пусть СПГСники всё сами додумают.

Авторы говорят игрокам:
— Вы ничего не поняли! Это гениальный move! Ждите продолжения в новой игре+ и в DLC.

То есть я весь этот ад и Израиль должен проходить в новой игре+? Чтобы разблокировать истинный финал. Опять собирать фотокарточки в чертогах разума, раскладывать всё по десяткам папок, заниматься бэктрэкингом по локациям. Ещё раз. Это точно весело? Авторы не попутали жанр?

-2
SomeMark

Давно ли ты знаком с играми Remedy, друже?

0
shit again

Для слоупоков, проходить одно и тоже не так интересно, как в re4 или dead space 2023

-3
Sigaretro

Игра как неотвратимая болезнь, прогрессирует и убивает клетки мозга

-10
spaMER_ID

Ничего не осталось?

2
vanтт spaMER_ID

АХахахахахаха хорош

-1
Tabletka_aspirina

отличная игра и лучшая игра 2023, просто ты не очень умный, смирись, иди в кс гоняй.

0
neeXXXT

Так она на твоём ведре даже не запустится!

0