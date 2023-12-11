Alan Wake 2 получила режим Новая игра+ с альтернативной концовкой

Remedy Entertainment обновила Alan Wake 2, свое новое приключение в жанре Survival Horror, получившее три статуэтки на The Game Awards 2023, представив режим Новая игра+, совершенно новую концовку, новые страницы рукописи, полные лора, и другие небольшие сюрпризы, которые игроки могут обнаружить во время своего прохождения. Обновление называется «The Final Draft» и является частью серии бесплатных DLC, обещанных командой разработчиков всего несколько месяцев назад, непосредственно перед запуском игры.
Режим «Новая игра плюс» позволяет игрокам перезапустить приключение со всем разблокированным оружием, амулетами и улучшениями персонажей. Игроки могут пройти игру, выбрав любую сложность, но Remedy предлагает более опытным игрокам бросить вызов себе на новой сложности «Кошмар», представленной в обновлении. Во время Новой игры+ можно будет собирать новые рукописи и видеодоказательства, чтобы углубить свои знания об игровом мире и даже разблокировать новую концовку, которая «будет питать спекуляции и дискуссии среди самых страстных фанатов». Обновление также включает в себя улучшение частоты кадров и исправления ошибок.
вот это качаем
отлично
Youtube, я иду. Перепроходить желания нет, игра для меня совершенно не реиграбельна.
Шикарно!
Кстати концовка в принципе эта новая сделана так, что история Алана закончена.
может вообще весь сюжет тут перескажешь? Чо мелочиться.
Т.е. вместо того, чтобы сделать нормальный сюжет, который не оканчивается, технически, ничем.
Сага разрывает петлю\loop времени, через убийство, и игрокам буквально намекают, что это временная спираль. Специально, для самых маленьких, появляется тётка которая говорит что всё не то и всё не так... А потом Алан просыпается до начала событий. И получается такая удобная сценарная затычка. Ею всё можно объяснить! А точнее не объяснять ничего. Пусть СПГСники всё сами додумают.
Авторы говорят игрокам:
— Вы ничего не поняли! Это гениальный move! Ждите продолжения в новой игре+ и в DLC.
То есть я весь этот ад и Израиль должен проходить в новой игре+? Чтобы разблокировать истинный финал. Опять собирать фотокарточки в чертогах разума, раскладывать всё по десяткам папок, заниматься бэктрэкингом по локациям. Ещё раз. Это точно весело? Авторы не попутали жанр?
Давно ли ты знаком с играми Remedy, друже?
Для слоупоков, проходить одно и тоже не так интересно, как в re4 или dead space 2023
Игра как неотвратимая болезнь, прогрессирует и убивает клетки мозга
Ничего не осталось?
АХахахахахаха хорош
отличная игра и лучшая игра 2023, просто ты не очень умный, смирись, иди в кс гоняй.
Так она на твоём ведре даже не запустится!