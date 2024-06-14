GamesVoice показала русскую озвучку песни из Alan Wake 2

Студия GamesVoice продемонстрировала отрывок с озвучкой песни из Alan Wake 2, которую Сергей Пономарев исполнил на русском языке.
Стоит уточнить, что ранее студия сообщила о том, что русификация песен будет опциональной: при желании пользователи смогут установить русский дубляж для игры, но оставить оригинальное исполнение песен.
Выход русской озвучки для Alan Wake 2 запланирован до конца года.
Оригинал
https://youtu.be/uxs_HYw_mLk?si=W09JRdADrtBNYwpD&t=473
вполне неплохо
Зачем вообще тратить время на это гуано...
Потому что многие ждут и многие задонатили им на Русик, это вроде очевидно не?
Могли бы сюжет озвучить, выпустить а потом браться за мюзиклы