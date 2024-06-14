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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 306 оценок

GamesVoice показала русскую озвучку песни из Alan Wake 2

AceTheKing
Новости

Студия GamesVoice продемонстрировала отрывок с озвучкой песни из Alan Wake 2, которую Сергей Пономарев исполнил на русском языке.

Стоит уточнить, что ранее студия сообщила о том, что русификация песен будет опциональной: при желании пользователи смогут установить русский дубляж для игры, но оставить оригинальное исполнение песен.

Выход русской озвучки для Alan Wake 2 запланирован до конца года.

7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
h1fter

Оригинал

https://youtu.be/uxs_HYw_mLk?si=W09JRdADrtBNYwpD&t=473

0
meushroom

вполне неплохо

0
Simple Jack
-6
Случайный Игрок

Зачем вообще тратить время на это гуано...

-6
MythicalTiernan

Потому что многие ждут и многие задонатили им на Русик, это вроде очевидно не?

0
Олег Фамилия

Могли бы сюжет озвучить, выпустить а потом браться за мюзиклы

-8