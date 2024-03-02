Композитор Alan Wake 2 сломал пианино игрушками для взрослых ради саундтрека

Композитор Петри Аланко, участвовавший в создании нескольких игр студии Remedy Entertainment, рассказал о работе над Alan Wake 2. При записи мрачного музыкального сопровождения он прибегал к экстраординарным уловкам.
Ради жуткого сиквела творец экспериментировал с разными источниками звуков. Но особенно сильно он «поиздевался» над пианино.
«Я записал [звук] старого ржавого забора [от загона] для скота, сжег два пианино, испортил еще одно игрушками для взрослых, включил пожарную сигнализацию, а затем скинул [очередной клавишный инструмент] с вилочного погрузчика прямо на бетонный пол», — Петри Аланко.
По словам композитора, последнее вышло непреднамеренно, однако оно того стоило. Такими методами автор создал музыку, которая смогла запомниться и произвести большое впечатление. Саундтрек игры номинировали в соответствующей категории на The Game Awards 2023, а еще он вошел в лонг-лист премии BAFTA Games.
Alan Wake 2 стала самой быстро продаваемой игрой Remedy. По состоянию на февраль 2024 года игра разошлась тиражом 1,3 млн копий. В 2024 году хоррор получит два дополнения — Night Springs и The Lake House.
Да там всё игру этими игрушками для взрослых делали
А в перерывах пользовались ими по прямому назначению
И так понятно, что игру создавали садомиты
Сценарий ими же писали
Вот прямо сейчас прохожу и зашел на пегач, прошел первую миссию за Алана где в нью йорке, душно жесть, за негритоску хотя бы с напарником общаешься и остальными, тут же какие то тени стреляешь,