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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 127 оценок

Композитор Alan Wake 2 сломал пианино игрушками для взрослых ради саундтрека

Simple Jack
Новости

Композитор Петри Аланко, участвовавший в создании нескольких игр студии Remedy Entertainment, рассказал о работе над Alan Wake 2. При записи мрачного музыкального сопровождения он прибегал к экстраординарным уловкам.

Ради жуткого сиквела творец экспериментировал с разными источниками звуков. Но особенно сильно он «поиздевался» над пианино.

«Я записал [звук] старого ржавого забора [от загона] для скота, сжег два пианино, испортил еще одно игрушками для взрослых, включил пожарную сигнализацию, а затем скинул [очередной клавишный инструмент] с вилочного погрузчика прямо на бетонный пол», — Петри Аланко.

По словам композитора, последнее вышло непреднамеренно, однако оно того стоило. Такими методами автор создал музыку, которая смогла запомниться и произвести большое впечатление. Саундтрек игры номинировали в соответствующей категории на The Game Awards 2023, а еще он вошел в лонг-лист премии BAFTA Games.

Alan Wake 2 стала самой быстро продаваемой игрой Remedy. По состоянию на февраль 2024 года игра разошлась тиражом 1,3 млн копий. В 2024 году хоррор получит два дополнения — Night Springs и The Lake House.

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-7
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Да там всё игру этими игрушками для взрослых делали

4
Гена Транквилизатор

А в перерывах пользовались ими по прямому назначению

-1
Deveron

И так понятно, что игру создавали садомиты

0
BAZKIN

Сценарий ими же писали

-1
Dark1994

Вот прямо сейчас прохожу и зашел на пегач, прошел первую миссию за Алана где в нью йорке, душно жесть, за негритоску хотя бы с напарником общаешься и остальными, тут же какие то тени стреляешь,

-4