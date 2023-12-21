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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 843 оценки

Композитор Final Fantasy назвал свой самый любимый игровой саундтрек в 2023 году - ему понравилась музыка в Alan Wake 2

Gutsz
Новости

Ведущий композитор серии Final Fantasy, Масаёси Сокен, который отметился потрясающим музыкальным сопровождением для недавней Final Fantasy 16 и Final Fantasy 14, подвел свои личные итоги года. Он не стал называть лучшие или самые инновационные игры, вышедшие в этом году, вместо этого сосредоточился на своей профессиональной теме. Сокен признался в любви к саундтреку Alan Wake 2, который покорил его как музыкального автора.

Как отмечает Масаёси Сокен, этот год выдался особенно богатым на игровые релизы. Композитор признался, что из-за занятости он не смог оценить все вышедшие новинки, однако тщательно изучал игровые саундтреки 2023 года. В сфере музыкального сопровождения этот год также оказался насыщенным и разнообразным, однако явным фаворитом среди них выступает сиквел Alan Wake. По мнению композитора из Final Fantasy, разработчикам хоррора удалось интересно сочетать музыку в игре с сюжетным повествованием. Больше всего ему запомнилась композиция "Herald of Darkness" и её исполнение в игре.

"Herald of Darkness" просто моя любимая фишка в Alan Wake 2... Мне даже нечего добавить - это было очень круто!

— заявил Масаёси Сокен.

Alan Wake 2 доступна для игры на ПК и консолях, где она впервые получила скидку в рамках новогодней распродажи.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
w2k

Больше понравилась песня Ахти YÖTÔN YÕ

1
OnlyMad

Да, песня классная

1