Remedy поблагодарила игроков Alan Wake 2 специальным видеообращением

Remedy Entertainment опубликовала видеообращение с благодарностью игрокам Alan Wake 2, включающее в себя сообщения нескольких разработчиков, внесших свой вклад в создание необычного сиквела.
Ходят разговоры о продажах Alan Wake 2 на консолях в ноябре под миллион копий, но с точки зрения качества проекту, созданному финской командой, действительно не за что просить прощения, и это видно и со слов его авторов, которые гордятся тем, что были частью этого путеществия.
Alan Wake 2 доступна с 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.
НАТОвские прихвостни