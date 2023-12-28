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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 875 оценок

Remedy поблагодарила игроков Alan Wake 2 специальным видеообращением

monk70
Новости

Remedy Entertainment опубликовала видеообращение с благодарностью игрокам Alan Wake 2, включающее в себя сообщения нескольких разработчиков, внесших свой вклад в создание необычного сиквела.

Ходят разговоры о продажах Alan Wake 2 на консолях в ноябре под миллион копий, но с точки зрения качества проекту, созданному финской командой, действительно не за что просить прощения, и это видно и со слов его авторов, которые гордятся тем, что были частью этого путеществия.

Alan Wake 2 доступна с 27 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.

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