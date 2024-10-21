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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 439 оценок

Remedy рассказала про улучшения Alan Wake 2 для PS5 Pro

monk70
Новости

С учетом того, что PS5 Pro уже не за горами, а Alan Wake 2 вот-вот отпразднует свою первую годовщину, Remedy хотела раскрыть все подробности об улучшениях и преимуществах, которые получат игроки на консоли, которая вскоре станет самой мощной на рынке.

Как и в обычной версии PS5, в игре будет два разных режима на PS5 Pro: «Качество» и «Производительность», хотя они, очевидно, будут иметь более высокие технические характеристики и будут использовать новую технологию PSSR от Sony для изменения масштаба изображения и обеспечения его максимальной резкости и чистоты.

Режим качества на PS5 Pro

  • 30 кадров в секунду с трассировкой лучей
  • Трассировка лучей для отражений
  • Выходное разрешение: 3840x2160 (4K)
  • Разрешение рендеринга: 2176x1224

Режим производительности на PS5 Pro

С другой стороны, если мы выберем режим производительности, мы сможем играть с качеством изображения, аналогичным режиму качества PS5, но при 60 кадрах в секунду и сможем наслаждаться лучшими тенями, объемным освещением и туманом.

  • 60 кадров в секунду
  • Техническая конфигурация, аналогичная конфигурации обычного режима качества PS5.
  • Разрешение рендеринга: 1536x864
  • Разрешение на выходе: 3840x2160 (4K)
  • Базовое разрешение на выходе PS5: 1440p

PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября.

-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Диванный Боец
5
Kenn1y

Это же без RT? Иначе не ясно, почему отражения есть во всем кроме зеркал.

0
Диванный Боец
3
shit again

Игра так и осталась слоупокским приключением

3
Nekromant34

😁😁😁

0
Simple Jack

> PS5 Pro

>Разрешение рендеринга: 1536x864

0
tvorog8088

Только ноги отразились)))

0
ДЕНИСКА_омск

с вас 800 баксов за "ПыСыСеР"

0
A E
Выходное разрешение: 3840x2160 (4K)
Разрешение рендеринга: 2176x1224
Разрешение рендеринга: 1536x864
Разрешение на выходе: 3840x2160 (4K)

не говоритe об этом фанатикам длсс..

0
Пользователь ВКонтакте

Alan WOKE 2 // Андрей Сычёв

0
demanik1

Улучшение РТ на лицо.

0