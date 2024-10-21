Remedy рассказала про улучшения Alan Wake 2 для PS5 Pro

С учетом того, что PS5 Pro уже не за горами, а Alan Wake 2 вот-вот отпразднует свою первую годовщину, Remedy хотела раскрыть все подробности об улучшениях и преимуществах, которые получат игроки на консоли, которая вскоре станет самой мощной на рынке.
Как и в обычной версии PS5, в игре будет два разных режима на PS5 Pro: «Качество» и «Производительность», хотя они, очевидно, будут иметь более высокие технические характеристики и будут использовать новую технологию PSSR от Sony для изменения масштаба изображения и обеспечения его максимальной резкости и чистоты.
Режим качества на PS5 Pro
- 30 кадров в секунду с трассировкой лучей
- Трассировка лучей для отражений
- Выходное разрешение: 3840x2160 (4K)
- Разрешение рендеринга: 2176x1224
Режим производительности на PS5 Pro
С другой стороны, если мы выберем режим производительности, мы сможем играть с качеством изображения, аналогичным режиму качества PS5, но при 60 кадрах в секунду и сможем наслаждаться лучшими тенями, объемным освещением и туманом.
- 60 кадров в секунду
- Техническая конфигурация, аналогичная конфигурации обычного режима качества PS5.
- Разрешение рендеринга: 1536x864
- Разрешение на выходе: 3840x2160 (4K)
- Базовое разрешение на выходе PS5: 1440p
PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября.
Это же без RT? Иначе не ясно, почему отражения есть во всем кроме зеркал.
Игра так и осталась слоупокским приключением
😁😁😁
> PS5 Pro
>Разрешение рендеринга: 1536x864
Только ноги отразились)))
с вас 800 баксов за "ПыСыСеР"
не говоритe об этом фанатикам длсс..
Alan WOKE 2 // Андрей Сычёв
Улучшение РТ на лицо.