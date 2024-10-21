Remedy рассказала про улучшения Alan Wake 2 для PS5 Pro

С учетом того, что PS5 Pro уже не за горами, а Alan Wake 2 вот-вот отпразднует свою первую годовщину, Remedy хотела раскрыть все подробности об улучшениях и преимуществах, которые получат игроки на консоли, которая вскоре станет самой мощной на рынке.

Как и в обычной версии PS5, в игре будет два разных режима на PS5 Pro: «Качество» и «Производительность», хотя они, очевидно, будут иметь более высокие технические характеристики и будут использовать новую технологию PSSR от Sony для изменения масштаба изображения и обеспечения его максимальной резкости и чистоты.

Режим качества на PS5 Pro

30 кадров в секунду с трассировкой лучей

Трассировка лучей для отражений

Выходное разрешение: 3840x2160 (4K)

Разрешение рендеринга: 2176x1224

Режим производительности на PS5 Pro

С другой стороны, если мы выберем режим производительности, мы сможем играть с качеством изображения, аналогичным режиму качества PS5, но при 60 кадрах в секунду и сможем наслаждаться лучшими тенями, объемным освещением и туманом.

60 кадров в секунду

Техническая конфигурация, аналогичная конфигурации обычного режима качества PS5.

Разрешение рендеринга: 1536x864

Разрешение на выходе: 3840x2160 (4K)

Базовое разрешение на выходе PS5: 1440p

PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября.