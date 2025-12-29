Идеальный план на 4 января: какао, плед и "Зимняя хижина"

Январь уже на пороге, а это значит, что пора запасаться какао, укутываться в плед и... готовиться к заселению в «Зимнюю хижину»! 4 января наша уютная игра выходит в очень-очень ранний доступ в VK Play.

Только представьте: за окном кружится снег, в кружке дымится горячий шоколад или какао, а вы переноситесь в тихий, заснеженный лес. «Зимняя хижина» — это уголок спокойствия и зимней атмосферы.

Важное предупреждение: на старте игра будет очень сырой. И это не баг, а фича!

Самый смелый наш эксперимент. Мы не выпускаем отполированную версию. Вместо этого мы открываем двери в нашу творческую мастерскую, пока в ней ещё пахнет свежей краской и идеями.

Мы хотим строить эту игру вместе с вами. Каждое «здесь бы мне хотелось...», каждое «а можно добавить...» — бесценно. Вы не просто игроки, вы — соавторы этого снежного мира.

Отмечайте дату в календаре, добавляйте игру в избранное и готовьте какао. Встретимся в лесу 4 января!