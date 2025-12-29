Идеальный план на 4 января: какао, плед и "Зимняя хижина"

Январь уже на пороге, а это значит, что пора запасаться какао, укутываться в плед и... готовиться к заселению в «Зимнюю хижину»! 4 января наша уютная игра выходит в очень-очень ранний доступ в VK Play.
Только представьте: за окном кружится снег, в кружке дымится горячий шоколад или какао, а вы переноситесь в тихий, заснеженный лес. «Зимняя хижина» — это уголок спокойствия и зимней атмосферы.
Важное предупреждение: на старте игра будет очень сырой. И это не баг, а фича!
Самый смелый наш эксперимент. Мы не выпускаем отполированную версию. Вместо этого мы открываем двери в нашу творческую мастерскую, пока в ней ещё пахнет свежей краской и идеями.
Мы хотим строить эту игру вместе с вами. Каждое «здесь бы мне хотелось...», каждое «а можно добавить...» — бесценно. Вы не просто игроки, вы — соавторы этого снежного мира.
Отмечайте дату в календаре, добавляйте игру в избранное и готовьте какао. Встретимся в лесу 4 января!
Идеальный план на зимние праздники. Это уехать за город и поставить все гаджеты в режим в самолёте. И просто насладится зимней природой. Игры некуда не денутся.
поддерживаю ))
до тебя не дозвонятся когда ты замерзнешь..)
Только если у вас есть домик в лесу теплый или автодом. В противном случае вы там замерзните нафиг.
План конечно очень сомнительный. Зачем играть в это, когда можно пройти/перепройти по настоящему качественную игру The Long Dark. А вы нагло скопировали буквально всё оттуда. Творческий кризис?
Идеальный план на 31 декабря: какао, плед и "dota 2"
Это из цикла *Вредные советы?* XD
молодцы , судя по коротеньким видео разработки- движок освоен , теперь осталось только игры научиться делать
ребята, я не хейтер , правда ,но вы делаете какую то непонятную дичь , это даже не артхаус это муть , тут нет идеи ,нет изюминки ,души нет(как и в прошлых играх), что это за игра то такая в которой ничего нет Мы не выпускаем отполированную версию вы че в танке? у вас реально ни каких идей? «а можно добавить...» от разработчика это очень грубо , мы это проходили десятки лет назад когда разработчики сами нифига не делали а брали идеи у аудитории , и из этого ничего не получалось ,удачи вам конечно но вам еще работать и работать
Предложить поиграть в это - всё равно, что предложить попить гoвна вместо какао.
Нет, спасибо.
Лучшеб игры в жанре гримдарк делали, это куда интереснее, а в эти бродилки я даже не знаю зачем играть... Ну скучно-же.