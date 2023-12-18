Сэм Лэйк переживал из-за странности Alan Wake 2, но известный фильм его успокоил

Alan Wake 2 — качественная, но прежде всего странная игра, не допускающая игры по правилам, особенно на повествовательном уровне. Разработчиков немного волновала идея создания проекта такого типа, но креативный директор успокоился, увидев в кинотеатре фильм «Все везде и сразу».
«Все везде и сразу» — научно-фантастический фильм, в котором китаянка средних лет, эмигрировавшая в Соединенные Штаты и имеющая большие экономические и семейные проблемы, сталкивается с мультивселенной. Другими словами, нестандартный сюжет и именно поэтому его оценили.
В беседе с Washington Post Сэм Лэйк сказал, что положительная реакция общественности на «Все везде и сразу» обнадеживает создание проекта, который столь же странным образом играет с понятием реальности.
«Мы уже очень далеко продвинулись в создании игры, но это вселило в меня уверенность в том, что то, что мы здесь делаем, мы делаем в нужное время».
В частности, Лейк имел в виду тот факт, что фильм выходит за рамки традиционных структур жанра, с чем Remedy всегда играла, но особенно хотела поэкспериментировать с момента разработки Control 2019 года.
«Я думаю, что мы заложники этих идей и испытываем сильное желание найти ответы и изобрести ответы. Мы очень, очень стремимся создавать правила и законы и определять вещи», — говорит Лейк. «В художественной литературе и искусстве важно попытаться выйти из этой ситуации».
Лейк отмечает, что Alan Wake 2 специально сфокусирована на этом аспекте. Уэйк — писатель, одержимый жанром, пойманный в ловушку мира, который активно бросает ему вызов.
«Мне кажется, что видение Алана Уэйка довольно ограничено, и это один из интересных недостатков его характера», — говорит Лейк. «Если вы поиграете в Alan Wake 2, вы обязательно увидите, что когда дело касается сюжета и повествования, он не привязан к одному жанру».
Всё везде и сразу.
https://www.kinopoisk.ru/film/1322324/
Ета ж афтарскы матриял, ви ни панимаити)))
Ну, пример прямо скажем так себе.
скучный фильмец, меня гдето на полчаса час хватило