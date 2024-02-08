Студия Remedy случайно выпустила песню-тизер для первого дополнения к Alan Wake 2

Хоррор Alan Wake 2 вышел на ПК и консолях в октябре прошлого года, подарив игрокам долгожданное продолжение истории писателя Алана Уэйка, застрявшего в потустороннем мире. Авторы проекта из студии Remedy Entertainment еще не полностью раскрыли сюжет игры, и в этом году планируют выпустить два сюжетных дополнения. На данный момент о DLC практически ничего неизвестно, но благодаря одному из невнимательных сотрудников студии мы получили песню-тизер к первому дополнению Alan Wake 2.
На музыкальных стриминговых площадках появилась полная версия игрового саундтрека Alan Wake 2. К большому удивлению, список опубликованных композиций оказался намного больше, чем количество треков в игре. Как оказалось, Remedy Entertainment случайно раньше времени выпустили песню-тизер к первому сюжетному дополнению. Досадную оплошность признал сам сценарист игр Сэм Лейк.
Вместо того чтобы пытаться оперативно удалить трек из публичного доступа, в Remedy решили оставить все как есть. По словам Сэма Лейка, песня-тизер напрямую связана с дополнением, которое будет посвящено вымышленному игровому шоу Night Springs. Он предложил фанатам попытаться отгадать, что ждет игроков, прослушав всего лишь эту песню.
Ранее разработчики говорили, что предстоящие дополнения к Alan Wake 2 не будут связаны напрямую с продолжением экшена Control. Вместо этого DLC будут сосредоточены на раскрытии мира и его персонажей.
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