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Alaskan Road Truckers 18.10.2023
7 109 оценок

Релизный трейлер Alaskan Road Truckers для ПК

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monk70
Новости

Green Man Gaming Publishing, Movie Games и Road Studio сообщили, что Alaskan Road Truckers выходит сегодня для ПК в Steam. Игроки могут отправиться в путешествие по диким и красивым дорогам Аляски в этом незабываемом опыте дальнобойщика. Версии игры на ПК в Epic Games Store, версии для Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдут в ближайшее время.

Alaskan Road Truckers — это больше, чем симулятор. Вы не просто грузовик, вы играете за дальнобойщика, уделяя особое внимание жизни как внутри, так и снаружи вашего автомобиля. Доставляйте грузы, постройте успешный бизнес и выходите из грузовика, чтобы исследовать Аляску, сохраняя при этом свой автомобиль и заботясь о собственном здоровье и потребностях. Преодолевая опасные условия на дороге, помните, что благополучие вашего персонажа так же важно, как и груз, который вы перевозите.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
CallXO3

Надо же.. Лизу Келли приглосили озвучить рекламу этого недоразумения!

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Богдан Мастдаев

Да, это жоска

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Zick211

Ага и 21 долларов будет...)

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