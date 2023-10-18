Релизный трейлер Alaskan Road Truckers для ПК

Green Man Gaming Publishing, Movie Games и Road Studio сообщили, что Alaskan Road Truckers выходит сегодня для ПК в Steam. Игроки могут отправиться в путешествие по диким и красивым дорогам Аляски в этом незабываемом опыте дальнобойщика. Версии игры на ПК в Epic Games Store, версии для Xbox Series X/S и PlayStation 5 выйдут в ближайшее время.
Alaskan Road Truckers — это больше, чем симулятор. Вы не просто грузовик, вы играете за дальнобойщика, уделяя особое внимание жизни как внутри, так и снаружи вашего автомобиля. Доставляйте грузы, постройте успешный бизнес и выходите из грузовика, чтобы исследовать Аляску, сохраняя при этом свой автомобиль и заботясь о собственном здоровье и потребностях. Преодолевая опасные условия на дороге, помните, что благополучие вашего персонажа так же важно, как и груз, который вы перевозите.
Надо же.. Лизу Келли приглосили озвучить рекламу этого недоразумения!
Да, это жоска
Ага и 21 долларов будет...)