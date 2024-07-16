Albion Online обзаведется системой достижений "Журнал Альбиона" с наградами

Амбициозная кроссплатформенная игра в жанре MMORPG от немецкой студии Sandbox Interactive. Действие игры происходит в фэнтезийном мире Альбион, который поделён на большое количество отдельных зон. В каждой зоне около десятка территорий для захвата. Общее количество таких зон около тысячи.

Вся внутриигровая экономика контролируется самими игроками, что означает отсутствие любых NPC-торговцев. Все предметы и постройки создаются исключительно игроками, которые и устанавливают цены на свои товары. Также существует возможность создавать свои поселения и сдавать их в аренду другим кланам и группам игроков. В Albion Online отсутствует система классов - все скиллы и навыки зависят от вещей и оружия, которые вы носите. В зонах для PVP-сражений реализована система Full Loot - полная потеря вещей при смерти. Мир игры основан на технологии megaserver - один мир и один сервер на всех платформах.

Albion Online распространяется по модели Buy-to-Play.

С 10 апреля 2019 игра доступна по Free-to-Play.