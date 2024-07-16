Albion Online обзаведется системой достижений "Журнал Альбиона" с наградами

Благодаря обновлению «Пути к славе» в MMORPG Albion Online будет добавлена система достижений «Журнал Альбиона», что позволит получить крутые награды. Релиз обновления намечен на 22 июля, а уже сегодня доступен специальный ролик с русскими субтитрами, посвященный этому нововведению.
Журнал Альбиона представляет собой систему достижений, которая поощряет исследование игрового мира. В нем есть трекер миссий с отображением прогресса. Миссии в журнале разделены по категориям и подкатегориям. Чем дальше, тем сложнее задания. За исполнение каждой миссии можно получить награду. Это может быть серебро, книги интуиции, карты подземелий и другие приятности. Выполнение определенного числа миссий открывает уникальные награды.
Журнал содержит пять категорий с различными бонусами: PvE, Сбор ресурсов, Экономика, Исследование и PvP. Каждая категория имеет уникальные предметы гардероба и оболочки скакуна.