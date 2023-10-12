Симулятор алхимика Alchemist: The Potion Monger появится в раннем доступе 16 октября ©

Студия Art Games выпустила релизный трейлер игры Alchemist: The Potion Monger, которая появится в раннем доступе в Steam 16 октября.

Смешивание зелий и создание хаоса еще никогда не были так близки. Alchemist: The Potion Monger скоро появится в раннем доступе в Steam. Эта уютная игра перенесет вас в стилизованный мир зельеварения и алхимии, открытый для исследования. Собирайте ингредиенты, готовьте зелья и выполняйте миссии от населяющих земли антропоморфных животных, и они обязательно вас за это вознаградят. Хотите устроить хаос, облить местных жителей отварами и устроить драку или две? Вы можете сделать это. Игровой мир открыт для всех, и вы можете выбрать, как поступить. Подберите себе посох, украсьте свою каюту и отправляйтесь исследовать ландшафты открытого мира. Как вы решите использовать свой алхимический талант, зависит от вас, но обязательно сварите что-нибудь классное, посещая мир Alchemist: The Potion Monger.