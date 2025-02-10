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Ale Abbey 18.02.2025
Стратегия, Инди, Менеджер, Строительство
4 7 оценок

Необычный управленческий симулятор пивоварения Ale Abbey выйдет 18 февраля

butcher69
Новости

В прошлом году, Shiro Unlimited представила уникальный симулятор пивоварни Ale Abbey, отправляющий игроков в средневековый монастырь, где они смогут развивать свой бизнес. Сегодня стало известно, что игра выйдет в раннем доступе 18 февраля.

Игроку предстоит управлять производством различных сортов пива, таких как портер, лагер и пильзнер. Для этого необходимо правильно назначать пивоваров на задания и разрабатывать уникальные рецепты. Интересной особенностью игры является возможность самостоятельного создания новых рецептов.

Помимо пивоварения, предстоит расширять монастырь, улучшая его условия и возможности для производства.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Destroited

У меня такой симулятор каждое лето на кухне вот только качественный солод и хмель приходится заказывать с китая так как с краснодара привезут лютую хрень а не то что обещают в объявлении.

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BrokVud

Так потому что они качественный отправили в Китай, а тут китайский перепродают))

1
Destroited BrokVud

Вот кстати я бы согласился только китайцы свой очень хороший выращивают у них там блин целые плантации этого добра.

Хороший наши продают пив-заводам которых у нас дофига так что спрос есть и не маленький.

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Nodas Destroited

Начни сам выращивать ))

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Destroited Nodas

я бы и рад но у меня маленькая однокомнатная квартира увы.

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Пользователь ВКонтакте

Пикселявая залипалка, то что нужно после работы ) Жду. // Валентин Бабкин

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