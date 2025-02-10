Необычный управленческий симулятор пивоварения Ale Abbey выйдет 18 февраля

В прошлом году, Shiro Unlimited представила уникальный симулятор пивоварни Ale Abbey, отправляющий игроков в средневековый монастырь, где они смогут развивать свой бизнес. Сегодня стало известно, что игра выйдет в раннем доступе 18 февраля.

Игроку предстоит управлять производством различных сортов пива, таких как портер, лагер и пильзнер. Для этого необходимо правильно назначать пивоваров на задания и разрабатывать уникальные рецепты. Интересной особенностью игры является возможность самостоятельного создания новых рецептов.

Помимо пивоварения, предстоит расширять монастырь, улучшая его условия и возможности для производства.