Атмосферный релизный трейлер тактического экшена Aliens: Dark Descent ©

Сегодня компании Tindalos Interactive и Focus Entertainment в сотрудничестве с 20th Century Games с гордостью представили Aliens: Dark Descent, стратегический тактический экшен в реальном времени, основанный на управлении отрядами и происходящий в культовой вселенной Чужих.

Aliens: Dark Descent уже доступна на на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC

В игре Aliens: Dark Descent вы командуете отрядом закаленных колониальных морпехов, пытаясь остановить новую страшную угрозу на планете Лете. Управляемый как единое целое с помощью интуитивно понятного управления на клавиатуре и мыши, а также на контроллере, отряд в реальном времени сражается с легендарными ксеноморфами, изгоями из ненасытной компании Weyland-Yutani и множеством ужасающих существ, новых для вселенной Чужих.