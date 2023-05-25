Обзорный трейлер Aliens: Dark Descent ©

Издатель Focus Entertainment и разработчик Tindalos Interactive выпустили обзорный трейлер геймплея отрядного экшна Aliens: Dark Descent.

Геймплейные кадры и комментарии в ролике рассказывают о повествовании, главных героях и механике предстоящего стратегического тактического отрядного экшена в реальном времени, события которого разворачивается в культовой вселенной Чужих.

В игре Aliens: Dark Descent вам предстоит взять под командование отряд опытных колониальных морпехов, чтобы остановить распространение жутких ксеноморфов на луне Лета. Управляйте своими солдатами в реальном времени, ведя их в бой с небезызвестными ксеноморфами, вышедшими из подчинения оперативниками алчной корпорации «Вейланд-Ютани» и ордой ужасающих существ, прежде не появлявшихся во вселенной «Чужих».

Aliens: Dark Descent выйдет 20 июня для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam).