Aliens Fireteam Elite 2 перенесли на третий квартал 2026 года

Издатель Enad Global 7 подтвердил, что следующая игра Cold Iron Studios теперь выйдет в третьем квартале 2026 года.

В июле 2024 года просочившаяся в сеть презентация практически подтвердила существование Aliens Fireteam Elite 2, сиквела кооперативного шутера от третьего лица, выпущенного Cold Iron Studios в 2021 году. В презентации были раскрыты некоторые подробности об игре, такие как наличие пяти архетипов персонажей (Стремительный, Смертоносный, Молчаливый, Командир, Рейнджер), каждый из которых обладает уникальным основным оружием и способностями, а также режим «Уничтожение», который, как утверждается, вдохновлён классическими режимами «Орды» с большим разнообразием сражений и задач.

Также было заявлено, что студия планирует выпустить игру в 2025 году, но пока подтверждения этому нет. Недавно компания Enad Global 7 (которая также издала первую игру) объявила, что инвестирует до 6,5 миллионов долларов в следующую игру, разрабатываемую Cold Iron Studios, официальный релиз которой теперь запланирован на третий квартал 2026 года. Cold Iron также планирует инвестировать дополнительно 1,2 миллиона долларов из собственных средств.

В пресс-релизе Aliens Fireteam Elite 2 не упоминается. Тем не менее, учитывая предыдущую утечку, разработчика и тот факт, что предстоящая игра также представляет собой «кооперативный экшен-шутер, основанный на крупной кинофраншизе», можно смело ожидать, что в этом отношении никаких сюрпризов не будет.