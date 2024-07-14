В сети появились предполагаемые подробности о сиквеле Aliens: Fireteam Elite

Aliens: Fireteam Elite 2, похоже, станет реальностью, если верить новой утечке, раскрывающей новый проект под названием "Project Macondo" с различными подробностями, включая новую сюжетную кампанию, новых персонажей с особыми характеристиками и элементы геймплея.

Основная идея по-прежнему заключается в том, чтобы предложить кооперативный шутер для трех игроков с возможностью вступить в бой с другими людьми или двумя ИИ-компаньонами, в рамках совершенно новой сюжетной кампании.

В основе новой сюжетной кампании лежит идея поставить игроков на место спецназовцев, обученных бороться с ксеноморфами, но в данном случае принадлежащих к определенным классам и обладающих особыми характеристиками.

Принадлежащие к роте "Кинжал", новые операторы входят в группу направленного действия - подразделение солдат, прошедших специальную подготовку, чтобы реагировать на активность ксеноморфов, где бы она ни происходила, и как можно быстрее и эффективнее.

Project Macondo кажется более мрачным и жестоким, чем первая часть Aliens: Fireteam Elite, а также имеет более проработанный сюжет с участием NPC с несколькими диалогами, таких как Джулианна, персонаж, которому, похоже, было уделено особое внимание.

В отличие от первой части, предполагаемая Aliens: Fireteam Elite 2 сфокусирована на использовании персонажей с фиксированными классами и характеристиками, каждый из которых обладает определенным оружием и эксклюзивным набором навыков, а также другими инструментами.

Среди них в утечке упоминаются ловкий боец с топором, владеющий рукопашным боем, своего рода бронированный танк, меткий стрелок, специалист по оптическому камуфляжу, лидер, способный поддерживать и оживлять союзников, специалист по дистанционному бою и другие. У каждого бойца есть свои категории умений: пассивные, движения, ближнего боя, специализации со временем действия и Ultimate.

Еще одной новинкой станет режим Annihilation, представляющий собой вариацию классической Horde с различными целями, а разработчики сообщают, что в Project Macondo не будет микротранзакций и элементов в стиле гача.