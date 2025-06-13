Аллоды онлайн: новые подробности о комплектных предметах экипировки

Недавно мы рассказывали о введении новой системы — комплектных предметов экипировки. Эти предметы не только усиливают персонажа, но и сохраняют свою ценность даже после выхода нового сезона. При сборе нескольких частей из одного комплекта персонаж получает бонусы — от полезных характеристик до уникальных эффектов, которые могут кардинально изменить подход к бою. В этой мы расскажем об изменениях и о том, где именно можно будет получить такие предметы.

Приключения для отряда

Предметы первой группы можно получить за победу над финальными противниками в:

Цитадели Нихаза;

Обсерватории (нормальная и высокая сложность)

Дворце Садрок (нормальная и высокая сложность)

Именно в приключениях для отряда будет доступно наибольшее количество комплектов — целых 12, и среди них встречаются самые интересные сочетания бонусов. Однако это не значит, что только они окажутся самыми сильными — многое будет зависеть от конкретной сборки и задач игрока.

Групповые активности

Предметы второй группы добываются с низкой вероятностью при покупке случайных драконьих предметов экипировки за эмблемы и другие валюты PvP-активностей:

Эмблемы Противостояния (случайные сражения)

Эмблемы Поединка (рейтинговые 3х3 и 6х6)

Реальгар (Доминион)

Иногда — за полное прохождение Астрального острова или Героического приключения.

Одиночные активности

Третья группа доступна тем, кто активно выполняет задания в одиночку. Комплектные предметы с низкой вероятностью можно получить при покупке за:

Сигнеты Иркаллы (вручаются за задания Эрфара Краснобая и мировые события);

Экю с Айрина.

Каждая из этих групп открывает доступ к определённым видам комплектов. Мы будем следить за тем, как они используются, и при необходимости вносить корректировки в баланс. В будущем мы также планируем добавить внутриигровую библиотеку, в которой можно будет посмотреть список комплектов, их бонусы и места получения.

Разнообразие комплектов

Всего в игре планируется 24 комплекта, и каждый из них предлагает уникальные бонусы, подходящие под разные стили игры. Вот лишь несколько примеров комплектных предметов экипировки:

Важно: все комплектные предметы привязываются при экипировке — это значит, что до момента надевания их можно будет продавать на аукционе или передавать другим игрокам.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.