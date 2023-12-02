Аллоды Онлайн: Открытие обновлённого Снежного курорта

Друзья, поздравляем вас с наступлением зимы и с радостью сообщаем, что Снежный курорт снова готов принять посетителей!

Уютная туристическая деревушка ждет игроков 20 уровня и старше. На снежном курорте вас ждут самые разные развлечения — разухабистые гонки на санках и снежных досках, бои снежками, подлёдная рыбалка и катание на коньках. Любители спокойного отдыха смогут всласть порыбачить на льду замёрзшего озера или слепить снеговика, выпить горячего глинтвейна и насладиться ослепительными залпами фейерверков! Приезжайте на Снежный курорт и отдохните от мрачных зимних будней!

Новый аттракцион

В этом году мы подготовили новый, захватывающий дух, аттракцион под названием «Зимняя охота»! На Снежном курорте вам предстоит встретиться с одной из представительниц народа текуаней – красоткой Че-Го и ее питомцами, могучими рухами. Выберите того зверя, что вам больше приглянется и взмывайте в облака!

В этом аттракционе вам предстоит в полете набирать очки, собирая синие сферы. Но будьте осторожны, красные сферы могут привести вас к поражению. И не забывайте наслаждаться видами прекрасного курорта, который так красив с высоты.

Также в этом году на курорте появилось еженедельное задание «Зимние каникулы», при выполнении которого вы получите 250 снежинок.

Никуда не делось и ежедневное задание «Зимние забавы», за выполнение которого вы получите 100 снежинок. А еще мы снизили цены на награды прошлых лет, чтобы вы смогли приобрести те костюмы, ездовые средства и питомцев, которых еще нет в вашей коллекции.

Новые награды

Напоминая о старых наградах, мы не забыли добавить для вас и абсолютно новые, уникальные награды, в том числе и символ наступающего года!

Элегантный костюм «Шелковый ханбок» для тех, кому близки азиатские новогодние мотивы, фейерверки и ароматы цветущих лилий. А компанию на просторах Сарнаута вам может составить уникальный скакун «Цилинь». Его сопутствие традиционно ассоциируют с долгой жизнью, изобилием, мудростью и торжествами!

А также костюм «Норковая шубка» для тех, кому хочется вальяжно гулять по Сарнауту, блистая дорогими мехами.

В дополнение к необычным и изящным костюмам вы получите возможность добыть милого и забавного питомца, символизирующего грядущий 2024 год – дракончика «Шэнь», который своим сиянием затмит всех вокруг.

Билет на Снежный курорт не потребуется, всех желающих пускают без каких-либо ограничений. Чтобы отправиться в зону отдыха достаточно обратиться за помощью к любой Затейнице в столичных городах фракций.

Локация будет открыта всю зиму: с 1 декабря 2023 года до 1 марта 2024 года.

Приятной игры!