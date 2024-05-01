Аллоды Онлайн: "Улыбка Судьбы" и майские праздники

Друзья, с наступлением теплых майских дней жители Лиги и Империи, уставшие от зимних холодов и весенней распутицы, торопятся выбраться на природу. В Сарнаут пришла пора шашлыков, массовых гуляний и красочных фейерверков. Торжества и празднования продлятся до 31 мая. В эти дни главы фракций лично обращаться к героям, воодушевляя их на славные подвиги во имя отечества. Красочные наряды и сувениры ждут тех, кто не побоится блеснуть удалью молодецкой! За заданиями и наградой обращайтесь к Майе Стягиной (Империя) и Забаве Майской (Лига)! Кроме того, с 1 по 13 мая включительно на всех серверах «Аллодов Онлайн» будет действовать бонус «Улыбка Судьбы». С расписанием можно ознакомиться ниже.

Расписание «Улыбки Судьбы»

04:00 01.05.2023 — 04:00 13.05.2023

Слава героям! - Увеличено количество получаемой репутации Дар мудрости - Увеличено количество опыта, получаемого за победу над противниками

04:00 01.05.2023 — 04:00 02.05.2023

Слова мудрецов - Увеличено количество опыта, получаемого за выполнение заданий Джигранская роскошь - Увеличено количество получаемых Целковых

04:00 02.05.2023 — 04:00 03.05.2023

Кровавая жатва - Увеличено количество получаемой Амальгамы О, спорт, ты - мир! - Увеличено количество получаемых отметок о спортивных достижениях

04:00 03.05.2023 — 04:00 04.05.2023

Обуздание стихий - Увеличено количество Реликвий, получаемых в Царстве Стихий Астральные сокровища - Увеличено количество получаемой Аномальной материи и эманаций

04:00 04.05.2023 — 04:00 05.05.2023

Литавры победителя - Увеличено количество получаемых отметок о достижениях Славная гильдия! - Увеличено количество получаемого авторитета гильдии

04:00 05.05.2023 — 04:00 06.05.2023

Звон клинков - Увеличено количество получаемых Эмблем поединка Славная гильдия! - Увеличено количество получаемого авторитета гильдии

04:00 06.05.2023 — 04:00 07.05.2023

Праздничное настроение - Увеличено количество получаемых Юбилейных монет Дионский марафон - Увеличено количество получаемых Дионских эмблем

04:00 07.05.2023 — 04:00 08.05.2023

Кровавая жатва - Увеличено количество получаемой Амальгамы О, спорт, ты - мир! - Увеличено количество получаемых отметок о спортивных достижениях

04:00 08.05.2023 — 04:00 09.05.2023

Праздничное настроение - Увеличено количество получаемых Юбилейных монет Дионский марафон - Увеличено количество получаемых Дионских эмблем

04:00 09.05.2023 — 04:00 10.05.2023

Слова мудрецов - Увеличено количество опыта, получаемого за выполнение заданий Джигранская роскошь - Увеличено количество получаемых Целковых

04:00 10.05.2023 — 04:00 11.05.2023

Обуздание стихий - Увеличено количество Реликвий, получаемых в Царстве Стихий Астральные сокровища - Увеличено количество получаемой Аномальной материи и эманаций

04:00 11.05.2023 — 04:00 12.05.2023

Литавры победителя - Увеличено количество получаемых отметок о достижениях Славная гильдия! - Увеличено количество получаемого авторитета гильдии

04:00 12.05.2023 — 04:00 13.05.2023

Звон клинков - Увеличено количество получаемых Эмблем поединка Славная гильдия! - Увеличено количество получаемого авторитета гильдии

Подробнее о мероприятиях

С 1 по 13 мая — Улыбка Судьбы на всех серверах.

— Улыбка Судьбы на всех серверах. С 1 мая по 31 мая в игре пройдут Майские Праздники — жители Лиги и Империи послушают выступление глав своих фракций и дружно отправятся за город, чтобы культурно отдохнуть, пуская фейерверки и жаря шашлычок. Разумеется, не обойдется и без симпатичных костюмчиков, которые можно добыть только во время Майских Праздников.

в игре пройдут Майские Праздники — жители Лиги и Империи послушают выступление глав своих фракций и дружно отправятся за город, чтобы культурно отдохнуть, пуская фейерверки и жаря шашлычок. Разумеется, не обойдется и без симпатичных костюмчиков, которые можно добыть только во время Майских Праздников. С 1 по 8 мая Сарнаут будет готовиться к Параду Победы: в эти дни каждый желающий сможет обратиться к затейницам и получить ответственное задание по поздравлению ветеранов. Совершайте это доброе дело задание ежедневно: за 5 дней вы получите роскошного скакуна с парадным окрасом, а 8 дней участия в акции позволят вам возглавить парад, который состоится 9 мая!

Сарнаут будет готовиться к Параду Победы: в эти дни каждый желающий сможет обратиться к затейницам и получить ответственное задание по поздравлению ветеранов. Совершайте это доброе дело задание ежедневно: за 5 дней вы получите роскошного скакуна с парадным окрасом, а 8 дней участия в акции позволят вам возглавить парад, который состоится 9 мая! 9 мая — торжественный парад! По улицам Лиги и Империи триумфальным маршем пройдут войска, а все, кто участвовал в подготовке к параду, смогут присоединиться к шествию.

— торжественный парад! По улицам Лиги и Империи триумфальным маршем пройдут войска, а все, кто участвовал в подготовке к параду, смогут присоединиться к шествию. 9 и 10 мая вы также сможете поздравлять ветеранов, дабы не упустить возможность получить парадного скакуна.

Узнать подробнее о Майских Праздниках и Параде, а также получить задания и приобрести праздничные сувениры можно у затейниц: Майи Стягиной — в Империи, Забавы Майской — в Лиге! Кроме того, описание мероприятий можно увидеть и во внутриигровом календаре (горячая клавиша по умолчанию — «H»).