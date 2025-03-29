Аллоды онлайн: В разработке героическое приключение "Висячие сады"

Друзья, на бескрайних просторах Сарнаута появился загадочный аллод — «Висячие сады», чья флора и фауна напоминает легендарный Эдем.

Группа островов, кружащихся вокруг величественного центрального массива, создает неповторимую экосистему, где каждый уголок таит свои секреты. Путешественники смогут исследовать этот удивительный мир, перемещаясь между островами по переплетенным корням великих древ и преодолевая перепады высот с помощью необычных прыгучих грибов. Высадившись на одном из небольших островов, герои замечают древнее дерево, у подножия которого их встречает необычный собеседник — Кролик, ставший свидетелем тревожных событий. Он рассказывает о появлении зловещего существа, посягающего на священные устои этого мира. Теперь только отважные игроки могут предотвратить надвигающуюся катастрофу и восстановить баланс в этом удивительном уголке Астрала. Осмелитесь ли вы последовать за проводником?

Разгадывая тайны острова, вы непременно встретитесь с необычными и опасными обитателями здешних лесов:

Хранитель — могучий древень, который повелевает магией природы, призывая на героев ураганы и молнии, от которых сотрясается не только земля, но и прорастают невиданные доселе растения.

— могучий древень, который повелевает магией природы, призывая на героев ураганы и молнии, от которых сотрясается не только земля, но и прорастают невиданные доселе растения. Белоснежка и Алоцветик — сестры, обитающие в цветущем саду и привыкшие делить всё поровну. Героям предстоит соблюдать хрупкое равновесие, чтобы не прогневать их, а также стоять плечом к плечу в этой битве.

Садовник Ризантес — властелин прекрасных цветов, которые могут быть не только украшением сада, но и опасной ловушкой для незваных гостей. Да и сам Садовник куда хитрее, чем кажется — героям предстоит разгадать его тайну.

Смертоцвет Саррацения — цветок, который будет рад заполучить смелых воинов в свои крепкие объятия. Он проглатывает неосторожных героев целиком, и выбраться живыми смогут далеко не все.

Сумеете ли вы восстановить порядок в этом мире и вернуть равновесие природы? Испытание начнется в скором времени!