Новые подробности о могучем владыке Цитадели - Иранохе

Друзья! Наконец-то мы можем рассказать вам подробности о последнем могучем противнике ожидающем вас в Цитадели Нихаза – великом и ужасном Иранохе!

Уже долгое время длится осада Цитадели Нихаза, в ходе которой армии мертвецов, поднятые принцем Даккаром и его учениками, штурмуют укрепления Бога Тьмы. Трёх чудовищ, преграждающих путь к сердцу этого мрачного сооружения, героям уже удалось одолеть, но впереди их ожидает сам владыка Цитадели - Иранох.

Вспомним же, как всё начиналось: после таинственных видений, что охватили предсказателей и пророков всего мира, стало ясно, что Нихаз вернулся. Исследуя глубокие слои астрала, научное судно Империи, под названием «Бесконечность», натолкнулось на одну из Печатей, что некогда удерживала Сарна в его тюрьме.

Странный выброс тёмной магии обратил всю команду корабля в безумцев, кроме разве что тех, кто уже ранее подвергался воздействию тьмы - представителей народа Зэм, что дало надежду, что в замыслах Бога Тьмы есть просчёт.

Увы, сам корабль и спасательная команда погибли, и это происшествие свидетельствовало о том, что Нихаз готовится отомстить, тем, кто его изгнал, тогда, в Мёртвом Городе. Желая найти возможность победы, Совет Великих Магов принял решение собрать армию нежити и атаковать одну из Цитаделей Нихаза, что укрывались за этой Печатью.

Однако, Цитадель вовсе не была беззащитной. В качестве стражи Бог Тьмы оставил одного из Драконов Пустоты, которого он разделил на три части – силу (Хедус), разум (Авиор) и душу (Мирах). Каждая часть стала новым существом, готовым бросить вызов каждому, кто ступит на борт Цитадели. Кроме того, подступы к её ярусам защищали и демоны-уничтожители, исчадья Тьмы и вампиры, переметнувшиеся на службу к Нихазу.

Но вот, ныне дракон повержен, и теперь героям предстоит справиться с самим Иранохом. Лишь повергнув последнего врага, можно раскрыть все тайны Цитадели и обрести трофей, что, возможно, изменит судьбу всего Сарнаута.

Но эта битва не будет простой, в этом сражении вам понадобится всё ваше умение и отвага, ведь таинственный Иранох намного превосходит любую угрозу, с которой вы встречались прежде.

Иранох будет ждать вас в своей обители, готовый сразиться с каждым игроком, уже этой весной!