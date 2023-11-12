В Аллодах онлайн ожидается переработка Мистика и повышение вариативности классовых билдов

Друзья, время пришло, как и предрекала дорожная карта, класс Мистиков претерпел некоторые изменения и в этом анонсе мы подробнее расскажем об их переработке, и о таком нововведении, как повышение вариативности классовых билдов.

Мистик

Решение о переработке Мистика назревало давно: команда получала много обратной связи от игроков, которые любят этот класс. Многие были заинтересованы в актуализации, что и повлияло на наш выбор при планировании глобальных переработок в рамках грядущего обновления. На данный момент класс Мистиков – один из самых сложных для освоения, поэтому основной задачей команды было сделать его более доступным и понятным игрокам. Мы постарались переработать и упростить ротацию, чтобы сохранить то, за что класс любят бывалые игроки и подарить возможность играть за Мистиков тем, кто не готов нырять в сложные игровые процессы с головой.

При использовании умения «Призыв Фантомов» игроки смогут призвать сразу все шесть Фантомов, а не только одного за раз, как было ранее. Также во время боя будет копиться эффект «Голоса в голове», который позволить призывать Фантомов повторно: число призываемых сущностей будет зависеть от уровня эффекта.

После введенных нами изменений удерживать уровень Стресса станет гораздо проще: используя умения в определенном порядке, игроки смогут наносить максимально возможное количество урона и сбрасывать стресс почти к нулю, чтобы снова воспроизвести ротацию.

При работе над классом в этом году, мы удалили аспект Подавления, так как он является неактуальным в текущей мете игры. В связи с чем вехи были перераспределены на другие аспекты класса.

И еще немного о Мистиках: время восстановления при использовании некоторых умениях и вех было снижено, также были добавлены новые эффекты. Мы надеемся, что после проведенной работы Мистик станет более актуальным и легким в освоении классом среди игроков.

Повышение вариативности классовых билдов

В обновлении 14.0 игрокам стала доступна переработка аспекта Защиты и системы положительных и отрицательных эффектов. Это разнообразило игровой процесс, но мы решили не останавливаться на достигнутом и сосредоточиться на том, чтобы у игроков появилась возможность использовать все очки умений и вех, а также собирать более разнообразные билды, поэтому после обновления расположение некоторых вех и умений у разных классов будет изменено. Ниже мы подробнее расскажем вам об изменениях, которые коснулись Барда и Инженера, но позже в этом году вас ожидают изменения и других классов.

Бард

Мы переработали умение «Марш» в сторону существенного увеличения наносимого урона и бонус к его урону от вех развития «Речитатив». Также для аспекта Нападения добавлена новая веха «Марш войны», снижающая время восстановления умения «Марша».

Мы добавили возможность барду применять некоторые его вспомогательные умения без затрат темпа в качестве новых вех или дополнительных эффектов в существующие вехи. Изменения коснулись и умения «Реквием»: была скорректирована работа умения и увеличен урон этюдами по дополнительным целям, увеличена дальность умения.

Также мы исправили некоторые старые ошибки: теперь стремительность персонажа совместно с эффектами «Мука» и «Глубокая рана» работает корректно на дополнительных целях. А эффект от вехи «Рапсодия» под действием «Реквиема» также будет распространяться и на дополнительные цели.

Инженер

В этом году мы перебалансировали наносимый Инженером урон в аспектах Нападения и Поддержки. А также отвязали веху «Разгон частиц» от аспекта Нападения, чтобы инженеры в аспекте Поддержки могли полноценно использовать умения «Продувка реактора» и «Выброс маны» в ротации. Вехи развития «Инженер высшей категории», «Повышенная энергоёмкость» и «Закрытый теплообмен» теперь имеют по три ранга. Был повышен бонус к урону от вех развития «Биологическая угроза» и «Легированная сталь». Веха развития «Огневой рубеж» теперь снижает время подготовки залпов у обеих турелей на 10/20/30%. Исправлена ошибка, по причине которой скорострельность турелей повышалась слабее, чем указано в описании. Урон умения «Продувка реактора» будет увеличен на 20%, а вот общий наносимый урон снижен на 12%, также скорректировано время восстановления турелей, а урон от «Лёгкой турели» снижен на ~10%, урон «Кислотной турели» увеличен на ~33%.

Вот краткий список важных изменений классов, которые ожидают вас в глобальном обновлении 15.0. Внимательно следите за новостями, чтобы не пропустить новые анонсы!