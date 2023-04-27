В Аллоды онлайн установлено обновление 14.0.01

Уважаемые игроки! Профилактические работы завершены и обновление успешно установлено на все игровые серверы. Предлагаем вам ознакомиться со списком изменений, вошедших в версию 14.0.01.
Общее
- [подписка] Сервер «Звёздная Тропа» объединён с сервером «Звезда Удачи».
- Скорректированы уровень здоровья и скорость призыва Звёздного пегаса.
- [подписка] Исправлена ошибка, по причине которой Планер Солнца и Луны не парил над водой.
- Исправлена ошибка, препятствовавшая корректной подмене плащей, являющихся частью костюма, при экипировке сторонних плащей.
- Исправлена проблема, приводившая к рывкам камеры при движении по лестницам на высокой скорости.
Ни дня без подарка
- Пересмотрен ассортимент доступных наград.
- Теперь при получении награды, неактуальной для персонажа, она будет заменена на альтернативную.
- Добавлены новые варианты заданий.
- В награду на каждый 7 день теперь можно гарантированно получить Символ недельной награды.
Экипировка
- Изменена методика подсчета уровня экипировки в предметах. Текущий рейтинг будет обнулён.
- Временные артефакты больше не увеличивают уровень экипировки
Мир
В игре появились изменения, описанные ранее в статье "Ротация Мировых событий".
- Теперь у Эрфара Краснобая (в Новограде и Незебграде, а также на Суслангере и Эдеме) можно получить новые ежедневные задания, связанные с участием в событиях, наградой за выполнение которых станут Сигнеты Иркаллы, а также Заготовки из астралиума (заготовки больше нельзя получить во время участия в событиях).
- В обмен на Сигнеты Эрфар предложит вам различные товары и компоненты, а также артефакты и предметы Драконьего облика.
- За выполнение старых еженедельных заданий "Сокровища Бури", "Охота на Уро-Бороса" и "Битва за Амброзию" теперь можно получить только специфичные для локации награды, такие как местную валюту и репутацию.
- Буря на Суслангере и Битва за Амброзию на Эдеме теперь проходят по фиксированному расписанию: в 1:00, 9:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 23:00 МСК, а Уро-Борос появляется после каждой Бури в 1:30, 9:30, 13:30, 16:30, 19:30, 21:30 и 23:30 МСК.
- Более подробно о данных изменениях можно прочитать здесь.
- Обратите внимание, что обновлённое событие "Захват Блуждающего острова" еще не появилось в игре, но станет доступно уже совсем скоро!
Эдем
- Теперь ряд заданий может быть мгновенно выполнен за Очки Судьбы.
- Задания "Окончательное решение" и "А нам друзья и травы, и деревья": больше не требуют выполнения повторяемых ежедневных заданий для завершения.
Суслангер
Буря:
- Количество здоровья Ифритов теперь снижается, если в Буре участвует менее 24 персонажей.
- Количество здоровья Похитителя сокровищ снижена вдвое.
- В Буре больше не действует штраф 10% к скорости перемещения.
- Исправлена ошибка, по причине которой персонаж не получал эффект "Укрытие", если в момент истечения своей "Тени джинна" находился под защитой чужой "Тени джинна".
Охота на Уро-Бороса:
- Теперь награда за победу над Уро-Боросом будет попадать напрямую в сумку персонажа.
- Увеличено время жизни Зарядов амброзии, выпадающих из Уро-Бороса во время погони.
- Получение нового Заряда амброзии во время погони теперь снижает оставшееся время восстановления Мана-рывка на 1 сек.
Классы
- Исправлена ошибка, по причине которой эффект "Защита", действующий на неигровых персонажей (в том числе питомцев и ассистентов), не учитывал усиление от Аспекта Поддержки.
- Снижен урон, получаемый питомцами язычника и некроманта в PvP.
- Способность "Щит теней": теперь умение будет срабатывать 4 раза за время поддержания, накладывая "Защиту" на цель. Первое срабатывание будет происходить сразу.
- Способность "Ноктюрн": скорректировано описание. Базовая длительность эффекта "Ноктюрн" теперь составляет 0.5/1/1.5 сек.
- Веха "Целительная музыка": исцеление увеличено на 25% на всех рангах.
- Веха "Динамичное выступление": исправлена ошибка по причине которой веха не замедляла барда при использовании умения "Романс" и умения "Щит теней" в Аспекте Нападения.
- Веха "Страшные сказки": исправлена ошибка по причине которой веха некорректно увеличивала длительность эффекта "Ноктюрн" в зависимости от показателя господства барда.
- Способность "Кислотный прилив": дополнительный урон кислотой от эффекта увеличен на ~40%.
- Способность "Летучие фракции": время подготовки умения сокращено до 2/1/0 сек. (ранее 3/1.5/0 сек).
- Изменено расположение умений и вех.
- Всем язычникам будет доступно бесплатное перераспределение талантов и вех развития у наставников до 4 мая (включительно).
- Добавлены умения поддержки: "Доблесть", "Мощь", "Ускорение", "Жажда крови", "Храбрость" и "Прилив храбрости".
- Срабатывание эффектов поддержки теперь имеет особую визуализацию, аналогичную имеющейся у бардов и инженеров.
- Теперь Господство будет также увеличивать исцеление от умения "Колодец жизни" и от умения "Омоложение" Владыки леса.
- Новая способность "Взять!": Язычник приказывает питомцу атаковать выбранную цель. Время восстановления: 4 сек.
Новая способность "Ветер": Язычник развеивает случайный положительный магический эффект с противника. Время восстановления: 20/12/7 сек.
- Новая способность "Рык поддержки" (Аспект Поддержки): Приказывает питомцу издать ободряющий рык, накладывающий на союзников в радиусе 40 м от питомца эффект "Защита". Время восстановления: 30 сек.
- Новая способность "Рёв вожака" (Аспект Поддержки): Питомец отправляется в указанную точку и в течение 2 сек накапливает энергию, после чего при повторной активации умения издаёт мощный рёв, снимающий эффекты контроля и развеивающий по случайному негативному магическому эффекту с членов группы в радиусе 10 м в течение 4 сек. По завершении союзники получат эффект, увеличивающий показатели мастерства, решимости и беспощадности на 50 на 10 сек. Время восстановления: 120 сек.
- Новая способность "Природные яды": Язычник на 1/2/3 сек. накладывает на членов группы в радиусе 40 м эффект, позволяющий им наносить дополнительный урон ядом при использовании умений.
- Новая способность "Звериная шкура" (добавлено в 21:05): Атаки питомца накладывают на язычника эффект "Опыт зверя" (суммируется до 6 раз). Накопив 6 уровней эффекта язычник может применить способность и на 2 сек. наложить на членов группы в радиусе 30 м эффект "Защита". Время восстановления: 30 сек.
- Способность "Призыв питомца":
- Время восстановление умения снижено до 30/20/10 сек.
- Снижение получаемого питомцем урона по площади теперь составляет 50/70/90%.
- Способности "Дыхание леса", "Целебный туман" и "Единение": теперь могут быть применены только в Аспекте Исцеления.
- Способность "Царь зверей":
- Скорректировано описание.
- Значения бонусов, получаемых питомцем, теперь соответствуют реальным.
- Умение больше не зависит от глобального времени восстановления.
- В Аспекте Поддержки дополнительно увеличивает урон, наносимый новым умением "Взять!".
- Способность "Росток жизни":
- Базовое исцеление от умения снижено на ~33%.
- Бонус к исцелению умения от вехи "Бурный рост" повышен до 50/100%.
- Способности "Обновление" и "Омоложение":
- Базовое исцеление от умения снижено на ~38%.
- Бонус к исцелению умений от вехи "Перерождение" повышен до 33/66/100%.
- Способность "Единение": Исправлена ошибка, по причине которой длительность эффекта на дополнительных целях не зависела от показателя Стремительности язычника.
- Способность "Изумрудный всполох": Скорректировано значение наносимого урона в описании.
- Способность "Цветение":
- Больше не накладывает эффект "Храбрость" в Аспекте Поддержки, однако теперь развеивает негативные эффекты с союзников и положительные эффекты с противников.
- Время восстановления увеличено с 45 до 60 сек.
- Способности "Грозовая туча" и "Гром и молнии":
- Скорректированы значения периодического урона.
- Исправлена ошибка по причине которой периодический урон не увеличивался с рангом соответствующих умений.
- В результате периодический урон умения "Гром и молнии" на третьем ранге увеличен на ~33%.
- Скорректирована работа способностей "Опутывающие корни", "Тайная тропа" и связанных с ними вех.
- Корни, создаваемые умениями, теперь идентичны по свойствам. "Тайная тропа" больше дополнительно не замедляет противников вокруг точки отправления язычника и не провоцирует неигровых персонажей вокруг точки прибытия.
- Исправлена ошибка, по причине которой несколько пересекающихся областей с корнями могли работать некорректно.
- Способность "Затрещина": Удалена.
- Способность "Освежающая роса": Исправлена ошибка, по причине которой периодическое исцеление не усиливалось от количества уровней соответствующего эффекта.
- Новая веха "Гимн природы" (Аспект Поддержки): Использование любого умения группы боевой поддержки на 20 сек. дарует язычнику дополнительный эффект "Природный такт", соответствующий этому умению. Пока активен данный эффект, умения "Взять!" и "Ядовитая лоза" повторно накладывают на членов группы в радиусе 40 м применённый эффект поддержки.
- Новая веха "Марш леса" (Аспект Поддержки): Использование любого умения группы защитной поддержки на 20 сек. дарует язычнику дополнительный эффект "Природный такт", соответствующий этому умению. Пока активен данный эффект, умения "Взять!" и "Ядовитый шип" повторно накладывают на членов группы в радиусе 40 м применённый эффект поддержки.
- Веха "Дар леса": Исцеление от вехи теперь усиливаются эффектами, увеличивающими периодическое исцеление язычника.
- Веха "Милость природы":
- Повышение исцеления от вехи теперь также распространяется на исцеление дополнительных целей.
- Исправлена ошибка, по причине которой дополнительные цели могли исцеляться не при каждом срабатывании умения.
- Веха "Разорённое гнездо":
- Эффект теперь срабатывает только при прорастании корней.
- При наличии эффекта "Жалящая смерть", он будет поглощён, а урон от осиного роя корректно увеличен.
- Веха "Падальщик": Теперь исцеляет в процентах от потерянного здоровья, а не от максимального.
- Веха "Санитар леса":
- Скорректировано описание.
- Теперь веха также увеличивает урон и шанс критического урона от нового умения "Взять".
- Бонус к урону по отравленным целям теперь также распространяется на противников под действием эффекта "Отравленные когти".
- Веха "Древесный заслон": Исправлена ошибка, по причине которой исцеление от накладываемой "Освежающей росы" не усиливалось некоторыми эффектами, усиливающими исцеление соответствующего умения.
- Веха "Беспощадная буря": Скорректированы значения в описании.
- Вехи "Дар леса", "Милость природы", "Эссенция жизни", "Триединство", "Перерождение", "Целебные коренья" теперь работают только в Аспекте Исцеления.
- Веха "Живая вода":
- Больше не позволяет подготавливать "Колодец жизни" на ходу. (В Аспекте Исцеления теперь доступна веха "Мудрец", позволяющая подготавливать это умение мгновенно).
- Исправлена ошибка, по причине которой веха некорректно усиливала получаемое целями исцеление. Теперь усиление будет составлять 5/10/15%.
- Веха "Мудрец": Теперь требует наличие Аспекта Исцеления и усиливает только способность "Колодец жизни".
- Веха "Капли росы": Теперь требует наличие Аспекта Исцеления.
- Веха "Древесный заслон": Больше не требует наличия Аспекта Поддержки.
- Веха "Густой туман": Удалена.
- Веха "Терновник":
- Больше не накладывает эффект "Жажда крови" в Аспекте Поддержки.
- Теперь корни исцеляют союзников в радиусе действия каждую секунду существования.
- Веха "Наступление леса": Больше не имеет привязки к аспекту.
- Веха "Отравленные когти": Больше не имеет привязки к аспекту.
- Веха "Глубокие раны": Теперь требует наличие Аспекта Нападения.
- Веха "Страж природы":
- Время восстановления способностей "Осиный рой" и "Изумрудный всполох" теперь составляет 8 сек. и 4 сек. соответственно.
- Теперь эффект "Слабость" накладывается способностью "Ядовитый шип" в Аспекте Нападения (ранее способностью "Изумрудный всполох" в Аспекте Поддержки).
- Длительность действия эффекта "Слабость" увеличена с 2 до 6 сек.
- Способность "Осиный рой" больше не накладывает эффект "Уязвимость".
- Веха "Ветроловка": Применение умения "Ядовитая лоза" в Аспекте Поддержки теперь сразу накладывает максимальное количество уровней эффекта.
- Веха "Пляшущие молнии":
- Теперь при наличии изученной вехи "Беспощадная буря" в Аспекте Поддержки во время срабатывания накладывает на всех неигровых персонажей в радиусе 8 м эффект "Пляшущие молнии".
- Применение умения "Изумрудный всполох" снимет его со всех целей в радиусе 10 м и нанесет дополнительный урон электричеством.
- Веха "Громовой кулак": Переименована в "Первобытная ярость". Теперь веха увеличивает урон от нового умения "Взять!" и восстанавливает ману при его применении.
- Веха "Перст ветров": Удалена.
Гильдии
- В битвах Доминиона теперь также доступны 4 переработанные карты:
- Осколок Силы
- Узилище
- Коч-Ицмаль
- Горнило
- В течение месяца с момента установки обновления на Тренировочном Доминионе будут доступны только перечисленные выше карты.
Сражения и приключения
Астральные острова
- Открыт доступ в янтарный слой астрала.
- Сброшены астральные ключи, находящиеся у персонажей. Всем персонажам начислено 42 новых ключа.
Героические приключения
- Для посещения стали доступны героические приключения янтарного слоя.
- Имеющиеся на руках у персонажей «Сосуды с кровью Арейсии», «Бесконечные эликсиры астрального зрения» и «Бесконечные тоники волшебной брони» удалены.
- Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.
- Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.
Тающий остров
- Сброшены Ключи Тающего Острова, находящиеся у персонажей. Всем персонажам начислено 10 новых ключей.
- Осколки глетчерного льда преобразованы в Осколки мертвого льда.
Приключения для отрядов
Цитадель Нихаза
В Цитадели Нихаза появился новый могучий противник - Иранох!
Орден
- Теперь ассортимент интенданта доступен вне зависимости от ранга персонажа (с рангом изменяется только количество товаров, доступное для приобретения).
- У интенданта больше нельзя приобрести еду необычного качества.
- Ранг "Последователь" (12500 Престижа):
- Количество доступных товаров категории "Еда" увеличено до 30 (ранее 10).
- Количество доступных товаров категории "Зелья" увеличено до 80 (ранее 0).
- Количество доступных товаров категории "Ресурсы" увеличено до 15 (ранее 10).
- Количество доступных товаров категории "Репликаторы" увеличено до 1 (ранее 0).
- Ранг "Поборник" (50000 Престижа):
- Количество доступных товаров категории "Еда" увеличено до 50 (ранее 30).
- Количество доступных товаров категории "Зелья" увеличено до 150 (ранее 100).
- Количество доступных товаров категории "Репликаторы" увеличено до 2 (ранее 1).
Прочее
Lua API
Обновлена документация к API: dataModsDocsModdingDocuments.zip.Изменения в API содержат правки, делающие ряд старых пользовательских дополнений несовместимыми с новой версией игры. В случае их некорректной работы, пожалуйста, обратитесь к авторам за обновлением.
в неё бы графику завести пора...