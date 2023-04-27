В Аллоды онлайн установлено обновление 14.0.01

Уважаемые игроки! Профилактические работы завершены и обновление успешно установлено на все игровые серверы. Предлагаем вам ознакомиться со списком изменений, вошедших в версию 14.0.01.

Общее

[подписка] Сервер «Звёздная Тропа» объединён с сервером «Звезда Удачи».

Сервер «Звёздная Тропа» объединён с сервером «Звезда Удачи». Скорректированы уровень здоровья и скорость призыва Звёздного пегаса.

[подписка] Исправлена ошибка, по причине которой Планер Солнца и Луны не парил над водой.

Исправлена ошибка, по причине которой Планер Солнца и Луны не парил над водой. Исправлена ошибка, препятствовавшая корректной подмене плащей, являющихся частью костюма, при экипировке сторонних плащей.

Исправлена проблема, приводившая к рывкам камеры при движении по лестницам на высокой скорости.

Ни дня без подарка

Пересмотрен ассортимент доступных наград.

Теперь при получении награды, неактуальной для персонажа, она будет заменена на альтернативную.

Добавлены новые варианты заданий.

В награду на каждый 7 день теперь можно гарантированно получить Символ недельной награды.

Экипировка

Изменена методика подсчета уровня экипировки в предметах. Текущий рейтинг будет обнулён.

Временные артефакты больше не увеличивают уровень экипировки

Мир

В игре появились изменения, описанные ранее в статье "Ротация Мировых событий".

Теперь у Эрфара Краснобая (в Новограде и Незебграде, а также на Суслангере и Эдеме) можно получить новые ежедневные задания, связанные с участием в событиях, наградой за выполнение которых станут Сигнеты Иркаллы, а также Заготовки из астралиума (заготовки больше нельзя получить во время участия в событиях).

В обмен на Сигнеты Эрфар предложит вам различные товары и компоненты, а также артефакты и предметы Драконьего облика.

За выполнение старых еженедельных заданий "Сокровища Бури", "Охота на Уро-Бороса" и "Битва за Амброзию" теперь можно получить только специфичные для локации награды, такие как местную валюту и репутацию.

Буря на Суслангере и Битва за Амброзию на Эдеме теперь проходят по фиксированному расписанию: в 1:00, 9:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 23:00 МСК, а Уро-Борос появляется после каждой Бури в 1:30, 9:30, 13:30, 16:30, 19:30, 21:30 и 23:30 МСК.

Более подробно о данных изменениях можно прочитать здесь .

. Обратите внимание, что обновлённое событие "Захват Блуждающего острова" еще не появилось в игре, но станет доступно уже совсем скоро!

Эдем

Теперь ряд заданий может быть мгновенно выполнен за Очки Судьбы.

Задания "Окончательное решение" и "А нам друзья и травы, и деревья": больше не требуют выполнения повторяемых ежедневных заданий для завершения.

Суслангер

Буря:

Количество здоровья Ифритов теперь снижается, если в Буре участвует менее 24 персонажей.

Количество здоровья Похитителя сокровищ снижена вдвое.

В Буре больше не действует штраф 10% к скорости перемещения.

Исправлена ошибка, по причине которой персонаж не получал эффект "Укрытие", если в момент истечения своей "Тени джинна" находился под защитой чужой "Тени джинна".

Охота на Уро-Бороса:

Теперь награда за победу над Уро-Боросом будет попадать напрямую в сумку персонажа.

Увеличено время жизни Зарядов амброзии, выпадающих из Уро-Бороса во время погони.

Получение нового Заряда амброзии во время погони теперь снижает оставшееся время восстановления Мана-рывка на 1 сек.

Классы

Исправлена ошибка, по причине которой эффект "Защита", действующий на неигровых персонажей (в том числе питомцев и ассистентов), не учитывал усиление от Аспекта Поддержки.

Снижен урон, получаемый питомцами язычника и некроманта в PvP.

Способность "Щит теней": теперь умение будет срабатывать 4 раза за время поддержания, накладывая "Защиту" на цель. Первое срабатывание будет происходить сразу.

теперь умение будет срабатывать 4 раза за время поддержания, накладывая "Защиту" на цель. Первое срабатывание будет происходить сразу. Способность "Ноктюрн": скорректировано описание. Базовая длительность эффекта "Ноктюрн" теперь составляет 0.5/1/1.5 сек.

скорректировано описание. Базовая длительность эффекта "Ноктюрн" теперь составляет 0.5/1/1.5 сек. Веха "Целительная музыка": исцеление увеличено на 25% на всех рангах.

исцеление увеличено на 25% на всех рангах. Веха "Динамичное выступление": исправлена ошибка по причине которой веха не замедляла барда при использовании умения "Романс" и умения "Щит теней" в Аспекте Нападения.

исправлена ошибка по причине которой веха не замедляла барда при использовании умения "Романс" и умения "Щит теней" в Аспекте Нападения. Веха "Страшные сказки": исправлена ошибка по причине которой веха некорректно увеличивала длительность эффекта "Ноктюрн" в зависимости от показателя господства барда.

Способность "Кислотный прилив": дополнительный урон кислотой от эффекта увеличен на ~40%.

дополнительный урон кислотой от эффекта увеличен на ~40%. Способность "Летучие фракции": время подготовки умения сокращено до 2/1/0 сек. (ранее 3/1.5/0 сек).

Изменено расположение умений и вех.

Всем язычникам будет доступно бесплатное перераспределение талантов и вех развития у наставников до 4 мая (включительно).

Добавлены умения поддержки: "Доблесть", "Мощь", "Ускорение", "Жажда крови", "Храбрость" и "Прилив храбрости".

Срабатывание эффектов поддержки теперь имеет особую визуализацию, аналогичную имеющейся у бардов и инженеров.

Теперь Господство будет также увеличивать исцеление от умения "Колодец жизни" и от умения "Омоложение" Владыки леса.

Новая способность "Взять!": Язычник приказывает питомцу атаковать выбранную цель. Время восстановления: 4 сек.

Новая способность "Ветер": Язычник развеивает случайный положительный магический эффект с противника. Время восстановления: 20/12/7 сек.

Язычник приказывает питомцу атаковать выбранную цель. Время восстановления: 4 сек. Язычник развеивает случайный положительный магический эффект с противника. Время восстановления: 20/12/7 сек. Новая способность "Рык поддержки" (Аспект Поддержки): Приказывает питомцу издать ободряющий рык, накладывающий на союзников в радиусе 40 м от питомца эффект "Защита". Время восстановления: 30 сек.

Приказывает питомцу издать ободряющий рык, накладывающий на союзников в радиусе 40 м от питомца эффект "Защита". Время восстановления: 30 сек. Новая способность "Рёв вожака" (Аспект Поддержки): Питомец отправляется в указанную точку и в течение 2 сек накапливает энергию, после чего при повторной активации умения издаёт мощный рёв, снимающий эффекты контроля и развеивающий по случайному негативному магическому эффекту с членов группы в радиусе 10 м в течение 4 сек. По завершении союзники получат эффект, увеличивающий показатели мастерства, решимости и беспощадности на 50 на 10 сек. Время восстановления: 120 сек.

Питомец отправляется в указанную точку и в течение 2 сек накапливает энергию, после чего при повторной активации умения издаёт мощный рёв, снимающий эффекты контроля и развеивающий по случайному негативному магическому эффекту с членов группы в радиусе 10 м в течение 4 сек. По завершении союзники получат эффект, увеличивающий показатели мастерства, решимости и беспощадности на 50 на 10 сек. Время восстановления: 120 сек. Новая способность "Природные яды": Язычник на 1/2/3 сек. накладывает на членов группы в радиусе 40 м эффект, позволяющий им наносить дополнительный урон ядом при использовании умений.

Язычник на 1/2/3 сек. накладывает на членов группы в радиусе 40 м эффект, позволяющий им наносить дополнительный урон ядом при использовании умений. Новая способность "Звериная шкура" (добавлено в 21:05) : Атаки питомца накладывают на язычника эффект "Опыт зверя" (суммируется до 6 раз). Накопив 6 уровней эффекта язычник может применить способность и на 2 сек. наложить на членов группы в радиусе 30 м эффект "Защита". Время восстановления: 30 сек.

(добавлено в 21:05) Атаки питомца накладывают на язычника эффект "Опыт зверя" (суммируется до 6 раз). Накопив 6 уровней эффекта язычник может применить способность и на 2 сек. наложить на членов группы в радиусе 30 м эффект "Защита". Время восстановления: 30 сек. Способность "Призыв питомца":

Время восстановление умения снижено до 30/20/10 сек. Снижение получаемого питомцем урона по площади теперь составляет 50/70/90%.

Способности "Дыхание леса", "Целебный туман" и "Единение": теперь могут быть применены только в Аспекте Исцеления.

теперь могут быть применены только в Аспекте Исцеления. Способность "Царь зверей":

Скорректировано описание. Значения бонусов, получаемых питомцем, теперь соответствуют реальным. Умение больше не зависит от глобального времени восстановления. В Аспекте Поддержки дополнительно увеличивает урон, наносимый новым умением "Взять!".

Способность "Росток жизни":

Базовое исцеление от умения снижено на ~33%. Бонус к исцелению умения от вехи "Бурный рост" повышен до 50/100%.

Способности "Обновление" и "Омоложение":

Базовое исцеление от умения снижено на ~38%. Бонус к исцелению умений от вехи "Перерождение" повышен до 33/66/100%.

Способность "Единение": Исправлена ошибка, по причине которой длительность эффекта на дополнительных целях не зависела от показателя Стремительности язычника.

Исправлена ошибка, по причине которой длительность эффекта на дополнительных целях не зависела от показателя Стремительности язычника. Способность "Изумрудный всполох": Скорректировано значение наносимого урона в описании.

Скорректировано значение наносимого урона в описании. Способность "Цветение":

Больше не накладывает эффект "Храбрость" в Аспекте Поддержки, однако теперь развеивает негативные эффекты с союзников и положительные эффекты с противников. Время восстановления увеличено с 45 до 60 сек.

Способности "Грозовая туча" и "Гром и молнии":

Скорректированы значения периодического урона. Исправлена ошибка по причине которой периодический урон не увеличивался с рангом соответствующих умений. В результате периодический урон умения "Гром и молнии" на третьем ранге увеличен на ~33%. Скорректирована работа способностей "Опутывающие корни", "Тайная тропа" и связанных с ними вех. Корни, создаваемые умениями, теперь идентичны по свойствам. "Тайная тропа" больше дополнительно не замедляет противников вокруг точки отправления язычника и не провоцирует неигровых персонажей вокруг точки прибытия. Исправлена ошибка, по причине которой несколько пересекающихся областей с корнями могли работать некорректно.

Способность "Затрещина": Удалена.

Удалена. Способность "Освежающая роса": Исправлена ошибка, по причине которой периодическое исцеление не усиливалось от количества уровней соответствующего эффекта.

Исправлена ошибка, по причине которой периодическое исцеление не усиливалось от количества уровней соответствующего эффекта. Новая веха "Гимн природы" (Аспект Поддержки): Использование любого умения группы боевой поддержки на 20 сек. дарует язычнику дополнительный эффект "Природный такт", соответствующий этому умению. Пока активен данный эффект, умения "Взять!" и "Ядовитая лоза" повторно накладывают на членов группы в радиусе 40 м применённый эффект поддержки.

Использование любого умения группы боевой поддержки на 20 сек. дарует язычнику дополнительный эффект "Природный такт", соответствующий этому умению. Пока активен данный эффект, умения "Взять!" и "Ядовитая лоза" повторно накладывают на членов группы в радиусе 40 м применённый эффект поддержки. Новая веха "Марш леса" (Аспект Поддержки): Использование любого умения группы защитной поддержки на 20 сек. дарует язычнику дополнительный эффект "Природный такт", соответствующий этому умению. Пока активен данный эффект, умения "Взять!" и "Ядовитый шип" повторно накладывают на членов группы в радиусе 40 м применённый эффект поддержки.

Использование любого умения группы защитной поддержки на 20 сек. дарует язычнику дополнительный эффект "Природный такт", соответствующий этому умению. Пока активен данный эффект, умения "Взять!" и "Ядовитый шип" повторно накладывают на членов группы в радиусе 40 м применённый эффект поддержки. Веха "Дар леса": Исцеление от вехи теперь усиливаются эффектами, увеличивающими периодическое исцеление язычника.

Исцеление от вехи теперь усиливаются эффектами, увеличивающими периодическое исцеление язычника. Веха "Милость природы":

Повышение исцеления от вехи теперь также распространяется на исцеление дополнительных целей. Исправлена ошибка, по причине которой дополнительные цели могли исцеляться не при каждом срабатывании умения.

Веха "Разорённое гнездо":

Эффект теперь срабатывает только при прорастании корней. При наличии эффекта "Жалящая смерть", он будет поглощён, а урон от осиного роя корректно увеличен.

Веха "Падальщик": Теперь исцеляет в процентах от потерянного здоровья, а не от максимального.

Теперь исцеляет в процентах от потерянного здоровья, а не от максимального. Веха "Санитар леса":

Скорректировано описание. Теперь веха также увеличивает урон и шанс критического урона от нового умения "Взять". Бонус к урону по отравленным целям теперь также распространяется на противников под действием эффекта "Отравленные когти".

Веха "Древесный заслон": Исправлена ошибка, по причине которой исцеление от накладываемой "Освежающей росы" не усиливалось некоторыми эффектами, усиливающими исцеление соответствующего умения.

Исправлена ошибка, по причине которой исцеление от накладываемой "Освежающей росы" не усиливалось некоторыми эффектами, усиливающими исцеление соответствующего умения. Веха "Беспощадная буря": Скорректированы значения в описании.

Скорректированы значения в описании. Вехи "Дар леса", "Милость природы", "Эссенция жизни", "Триединство", "Перерождение", "Целебные коренья" теперь работают только в Аспекте Исцеления.

Веха "Живая вода":

Больше не позволяет подготавливать "Колодец жизни" на ходу. (В Аспекте Исцеления теперь доступна веха "Мудрец", позволяющая подготавливать это умение мгновенно). Исправлена ошибка, по причине которой веха некорректно усиливала получаемое целями исцеление. Теперь усиление будет составлять 5/10/15%.

Веха "Мудрец": Теперь требует наличие Аспекта Исцеления и усиливает только способность "Колодец жизни".

Теперь требует наличие Аспекта Исцеления и усиливает только способность "Колодец жизни". Веха "Капли росы": Теперь требует наличие Аспекта Исцеления.

Теперь требует наличие Аспекта Исцеления. Веха "Древесный заслон": Больше не требует наличия Аспекта Поддержки.

Больше не требует наличия Аспекта Поддержки. Веха "Густой туман": Удалена.

Удалена. Веха "Терновник":

Больше не накладывает эффект "Жажда крови" в Аспекте Поддержки. Теперь корни исцеляют союзников в радиусе действия каждую секунду существования.

Веха "Наступление леса": Больше не имеет привязки к аспекту.

Больше не имеет привязки к аспекту. Веха "Отравленные когти": Больше не имеет привязки к аспекту.

Больше не имеет привязки к аспекту. Веха "Глубокие раны": Теперь требует наличие Аспекта Нападения.

Теперь требует наличие Аспекта Нападения. Веха "Страж природы":

Время восстановления способностей "Осиный рой" и "Изумрудный всполох" теперь составляет 8 сек. и 4 сек. соответственно. Теперь эффект "Слабость" накладывается способностью "Ядовитый шип" в Аспекте Нападения (ранее способностью "Изумрудный всполох" в Аспекте Поддержки). Длительность действия эффекта "Слабость" увеличена с 2 до 6 сек. Способность "Осиный рой" больше не накладывает эффект "Уязвимость".

Веха "Ветроловка": Применение умения "Ядовитая лоза" в Аспекте Поддержки теперь сразу накладывает максимальное количество уровней эффекта.

Применение умения "Ядовитая лоза" в Аспекте Поддержки теперь сразу накладывает максимальное количество уровней эффекта. Веха "Пляшущие молнии":

Теперь при наличии изученной вехи "Беспощадная буря" в Аспекте Поддержки во время срабатывания накладывает на всех неигровых персонажей в радиусе 8 м эффект "Пляшущие молнии". Применение умения "Изумрудный всполох" снимет его со всех целей в радиусе 10 м и нанесет дополнительный урон электричеством.

Веха "Громовой кулак": Переименована в "Первобытная ярость". Теперь веха увеличивает урон от нового умения "Взять!" и восстанавливает ману при его применении.

Переименована в "Первобытная ярость". Теперь веха увеличивает урон от нового умения "Взять!" и восстанавливает ману при его применении. Веха "Перст ветров": Удалена.

Гильдии

В битвах Доминиона теперь также доступны 4 переработанные карты:

Осколок Силы Узилище Коч-Ицмаль Горнило

В течение месяца с момента установки обновления на Тренировочном Доминионе будут доступны только перечисленные выше карты.

Сражения и приключения

Астральные острова

Открыт доступ в янтарный слой астрала.

слой астрала. Сброшены астральные ключи, находящиеся у персонажей. Всем персонажам начислено 42 новых ключа.

Героические приключения

Для посещения стали доступны героические приключения янтарного слоя.

слоя. Имеющиеся на руках у персонажей «Сосуды с кровью Арейсии», «Бесконечные эликсиры астрального зрения» и «Бесконечные тоники волшебной брони» удалены.

Сезон обычных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.

Сезон астральных героических приключений завершен. Разосланы награды за наиболее выдающиеся успехи в покорении героических приключений.

Тающий остров

Сброшены Ключи Тающего Острова, находящиеся у персонажей. Всем персонажам начислено 10 новых ключей.

Осколки глетчерного льда преобразованы в Осколки мертвого льда.

Приключения для отрядов

Цитадель Нихаза

В Цитадели Нихаза появился новый могучий противник - Иранох!

Орден

Теперь ассортимент интенданта доступен вне зависимости от ранга персонажа (с рангом изменяется только количество товаров, доступное для приобретения).

У интенданта больше нельзя приобрести еду необычного качества.

Ранг "Последователь" (12500 Престижа):

Количество доступных товаров категории "Еда" увеличено до 30 (ранее 10). Количество доступных товаров категории "Зелья" увеличено до 80 (ранее 0). Количество доступных товаров категории "Ресурсы" увеличено до 15 (ранее 10). Количество доступных товаров категории "Репликаторы" увеличено до 1 (ранее 0).

Ранг "Поборник" (50000 Престижа):

Количество доступных товаров категории "Еда" увеличено до 50 (ранее 30). Количество доступных товаров категории "Зелья" увеличено до 150 (ранее 100). Количество доступных товаров категории "Репликаторы" увеличено до 2 (ранее 1).

Прочее

Lua API

Обновлена документация к API: dataModsDocsModdingDocuments.zip.Изменения в API содержат правки, делающие ряд старых пользовательских дополнений несовместимыми с новой версией игры. В случае их некорректной работы, пожалуйста, обратитесь к авторам за обновлением.