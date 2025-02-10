Продажи выживалки Aloft превысили 100 тысяч копий

Похоже, что вышедшая в прошлом месяце выживалка Aloft нашла свою аудиторию, и её продажи уже превысили 100 тысяч копий. Игра получила статус «очень положительных» отзывов на платформе Steam, что является отличным результатом для небольшой студии Astrolabe Interactive.

Разработчики выразили благодарность всем, кто поддержал проект, и пообещали продолжать работать над новым контентом, детали которого будут раскрыты в ближайшие месяцы.

В патчах, выпущенных после старта игры в «ранний доступ», они активно исправляли ошибки, улучшая снаряжение, визуальные эффекты, сортировку материалов и интерфейс.