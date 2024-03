Для хоррора Alone in the Dark вышел патч с многочисленными улучшениями и исправлениями

Pieces Interactive выпустила патч для Alone in the Dark, который призван внести в игру многочисленные улучшения и исправления, затрагивающие множество технических аспектов игры — от графики до производительности, сбоев и различных проблем.

Патч уже должен быть доступен всем пользователям PC, PlayStation и Xbox, при этом некоторые пункты специально привязаны к определенным платформам, а блок общих исправлений, судя по всему, предназначен для всех версий Alone in the Dark.

В частности, сообщается об улучшении потоковой передачи данных для уровней, что должно уменьшить рывки и заикания, которые ранее наблюдались в работе игры, а также исправить несколько сбоев, которые могли возникать во время игры.

Вот здесь можно найти полный список примечаний к обновлению, касающиеся всех версий игры.

В частности, мы видим, что были внесены изменения в баланс дробовика и внесены улучшения для уменьшения заикания и повышения производительности, а также пересмотрено и улучшено освещение в различных областях игры.

Что касается исправления ошибок, то они поистине удивительны и варьируются от исправления управления памятью на Xbox, которое могло привести к внезапным вылетам в игре, до исправления других сбоев, которые могли возникнуть в различных ситуациях на всех платформах.

В Alone in the Dark действительно много изменений, внесенных в определенные моменты, многие из которых должны устранить любые блокировки, с которыми игроки могли столкнуться ранее.