Для хоррора Alone in the Dark вышел патч с многочисленными улучшениями и исправлениями

Pieces Interactive выпустила патч для Alone in the Dark, который призван внести в игру многочисленные улучшения и исправления, затрагивающие множество технических аспектов игры — от графики до производительности, сбоев и различных проблем.
Патч уже должен быть доступен всем пользователям PC, PlayStation и Xbox, при этом некоторые пункты специально привязаны к определенным платформам, а блок общих исправлений, судя по всему, предназначен для всех версий Alone in the Dark.
В частности, сообщается об улучшении потоковой передачи данных для уровней, что должно уменьшить рывки и заикания, которые ранее наблюдались в работе игры, а также исправить несколько сбоев, которые могли возникать во время игры.
Вот здесь можно найти полный список примечаний к обновлению, касающиеся всех версий игры.
В частности, мы видим, что были внесены изменения в баланс дробовика и внесены улучшения для уменьшения заикания и повышения производительности, а также пересмотрено и улучшено освещение в различных областях игры.
Что касается исправления ошибок, то они поистине удивительны и варьируются от исправления управления памятью на Xbox, которое могло привести к внезапным вылетам в игре, до исправления других сбоев, которые могли возникнуть в различных ситуациях на всех платформах.
В Alone in the Dark действительно много изменений, внесенных в определенные моменты, многие из которых должны устранить любые блокировки, с которыми игроки могли столкнуться ранее.
Пока до него доберусь, как раз наисправляют всё что найдется)))
Классика, ждём пару-тройку месяцев и можно играть в новую игру. И то как повезёт)
Так стоит играть или нет?
Надо было назвать игру, один в скукоте
Тупо сделали разделив игру на два мира боевку и хоррор составляющую от исследований и загадок, из за этого даже начинать не буду игру
Поздно.
Игра продолжительностью 6-7 часов, прямая кишка и тут не смогли отполировать игру на релизе избавив её от фризов. Что они там делали с февраля месяца не понятно, когда перенос на март сделали. Имхо, игру пройти разок и забыть о ней.