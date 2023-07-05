Пре-альфа геймплей Alterborn ©

Компания Iron Lung выпустила геймплейный ролик пре-альфа-версии Alterborn, демонстрирующий минуту новых кадров из экшен-шутера на выживание с видом от третьего лица.

Мы хотим быть максимально прозрачными, и, несмотря на то, что игра все еще находится на ранней стадии разработки (пре-альфа), мы хотели показать текущее состояние Alterborn.

Alterborn — шутер на выживание от третьего лица в мрачном мире, где вместо закона правит зловещая древняя сила. Вам удалось избежать смерти, заплатив за это ужасную цену. Скверна захватила вас и стала частью вашего бытия. Исследуйте Землю раскола и доберитесь до источника проклятия, которое медленно поглощает вас.