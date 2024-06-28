Более 40 минут расширенного геймплея The Alters с комментариями разработчиков

Посмотрите 42 минуты эксклюзивного игрового процесса, включая комментарии некоторых ведущих разработчиков, из The Alters, предстоящей повествовательной игры на выживание, в которой вам предстоит вытащить альтернативные, но очень отличающиеся, версии себя из других реальностей, чтобы выжить на враждебной горнодобывающей планете.
Представьте, что вы оказались на негостеприимной планете и вам нужно создавать, управлять и сотрудничать с несколькими версиями себя, чтобы выжить. Это ситуация, в которой оказался Ян Дольски в The Alters, последней игре от студии 11 bit Studios.
Нравится идея и стиль игры, но жанр не мой
выглядит очень интересно. ДС в космосе, тема с базой аля икском вообще нравится.
ДС в космосе?
DStranding