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The Alters 2-й квартал 2024 г.
Выживание, Научная фантастика
7.2 51 оценка

Более 40 минут расширенного геймплея The Alters с комментариями разработчиков

monk70
Новости

Посмотрите 42 минуты эксклюзивного игрового процесса, включая комментарии некоторых ведущих разработчиков, из The Alters, предстоящей повествовательной игры на выживание, в которой вам предстоит вытащить альтернативные, но очень отличающиеся, версии себя из других реальностей, чтобы выжить на враждебной горнодобывающей планете.

Представьте, что вы оказались на негостеприимной планете и вам нужно создавать, управлять и сотрудничать с несколькими версиями себя, чтобы выжить. Это ситуация, в которой оказался Ян Дольски в The Alters, последней игре от студии 11 bit Studios.

4
4
The Alters
2-й квартал 2024 г.
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Нравится идея и стиль игры, но жанр не мой

3
ZackSnyder

выглядит очень интересно. ДС в космосе, тема с базой аля икском вообще нравится.

3
Spillik

ДС в космосе?

0
Челодой моловек 94 Spillik

DStranding

0