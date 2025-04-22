Создатели The Alters раскрыли ключевые элементы выживания

11 bit Studios готовит игроков к выходу The Alters. Разработчики выпустили еще один дневник, в котором объясняется игровой процесс.

Хотя действие происходит в научно-фантастической обстановке, The Alters — это новая игра на выживание, в которой шахтер Ян Дольски должен выжить на чужой планете. Поэтому его задача — построить базу и создать новую команду. Однако, поскольку он единственный выживший в космической катастрофе, это будет непросто, поэтому спутниками героя станут его альтернативные версии.

Пока что создатели пытались внушить игрокам, что их задачей будет не только развитие базы, добыча ресурсов и забота об отношениях с альтером Яна. Оказывается, это не единственное, о чем нужно заботиться.

В новом видео создатели раскрыли, что одной из ключевых проблем является управление временем, поскольку окружающая среда недружелюбна, и Яну придется столкнуться с неожиданными проблемами, такими как восход солнца, который будет смертельно жарким. Это связано с тем, что игровой процесс разделен на дневные и ночные циклы, а уровень радиации большую часть времени слишком высок.

Это лишь одно из препятствий, которое затруднит пребывания снаружи, поскольку у Яна Дольски и его альтеров ограниченное количество энергии, которую они могут использовать для работы. По словам создателей, ключом будет максимально тщательное планирование каждого дня, хотя, конечно, игроки не избегут непредвиденных обстоятельств. Поэтому ключ к успеху — повторение и умение импровизировать.