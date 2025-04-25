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The Alters 13.06.2025
Выживание, Научная фантастика
7.4 63 оценки

Студия 11 bit объявила об открытии предзаказов на The Alters на консолях

butcher69 butcher69

удия 11 bit объявила об открытии предзаказов на научно-фантастический выживач The Alters для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стандартное издание стоит 35 долларов, а подписчики PS Plus получат скидку в 10%. Deluxe-версия обойдётся в 50 долларов и включает облик главного героя, саундтрек и цифровое дополнение.

Игра выйдет 13 июня одновременно на консолях и ПК. Пока ещё доступна бесплатная демоверсия, позволяющая оценить атмосферу проекта.

В The Alters игроки окажутся в роли Яна Дольски — единственного выжившего после крушения на враждебной планете. Чтобы выжить, он создаёт альтернативные версии самого себя, каждая из которых основана на ключевых решениях его прошлого. Вместе с альтерами Ян будет строить мобильную базу, избегать опасностей и принимать морально непростые решения, влияющие на концовку.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

А как все хорошо начиналось. Если честно я ждал эту игру первое время, но когда авторы потихоньку её слили в какое-то индии убожество уровня Fallout Shelter. Смысла ждать не осталось. Жаль.

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