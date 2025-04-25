Студия 11 bit объявила об открытии предзаказов на The Alters на консолях

удия 11 bit объявила об открытии предзаказов на научно-фантастический выживач The Alters для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стандартное издание стоит 35 долларов, а подписчики PS Plus получат скидку в 10%. Deluxe-версия обойдётся в 50 долларов и включает облик главного героя, саундтрек и цифровое дополнение.

Игра выйдет 13 июня одновременно на консолях и ПК. Пока ещё доступна бесплатная демоверсия, позволяющая оценить атмосферу проекта.

В The Alters игроки окажутся в роли Яна Дольски — единственного выжившего после крушения на враждебной планете. Чтобы выжить, он создаёт альтернативные версии самого себя, каждая из которых основана на ключевых решениях его прошлого. Вместе с альтерами Ян будет строить мобильную базу, избегать опасностей и принимать морально непростые решения, влияющие на концовку.