Хакер voices38 взломал гоночный симулятор F1 2021

Хакер voices38 продолжает взламывать игры с анти-пиратской защитой Denuvo и его следующим проектом стал взлом гоночного симулятора F1 2021 от разработчиков Codemasters. Как видно по названию, игра вышла 15 июля 2021 года и оставалась невзломанной более 4 лет. Несмотря на недавний намек на взлом Pragmata, voices38 все еще продолжает взламывать довольно старые версии 2021-2022 годов, но учитывая его скорость, он уверенно движется ко взлому более современных версий Denuvo.

F1 2021 - официальная гоночная игра по чемпионату Формулы-1 2021 года от Codemasters, добавившая сюжетный режим "Формула победы", парный кооператив в карьере (в том числе на разделенном экране) и режим "Старт в реальном сезоне".