Хакер voices38 взломал гоночный симулятор F1 2021

Хакер voices38 продолжает взламывать игры с анти-пиратской защитой Denuvo и его следующим проектом стал взлом гоночного симулятора F1 2021 от разработчиков Codemasters. Как видно по названию, игра вышла 15 июля 2021 года и оставалась невзломанной более 4 лет. Несмотря на недавний намек на взлом Pragmata, voices38 все еще продолжает взламывать довольно старые версии 2021-2022 годов, но учитывая его скорость, он уверенно движется ко взлому более современных версий Denuvo.
F1 2021 - официальная гоночная игра по чемпионату Формулы-1 2021 года от Codemasters, добавившая сюжетный режим "Формула победы", парный кооператив в карьере (в том числе на разделенном экране) и режим "Старт в реальном сезоне".
Медленно, но уверенно идут взломы
Давай уже переходи к актуальным играм )
Взламывают некому не интересное 💩
Какие игры с денуво 2021 года, ещё остались не взломанными?
https://www.reddit.com/r/CrackSupport/comments/1p8uyzg/all_uncracked_denuvo_games_the_voices38_quest/
На фига он ломает какую-то хрень, кому это надо) Да и F1 вроде до него уже была в свободном доступе)
Очередная мусорная, никому не нужная игра.
Ребята давайте не будем забывать что импресс сошел с ума или его зажали копы,, И не было взломно в многих игр аж с 2018 я про нфс пейбек как минимум последнюю версию.. Ну и пусть ломает! А чё новинки то новинки и в 2024 были и 2023 когда этот псих хакер свалил
Так держать! Мочи буржуев! // Владимир Лобанов