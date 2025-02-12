The Alters снова перенесли - игра выйдет до конца 2025 года

The Alters не выйдет в первом квартале года. Уже не в первый раз 11 bit studios отложила релиз проекта, так что про 1 квартал можно забыть, а конкретики нет.

Разработчики приняли данное решение, чтобы доработать миссии и усовершенствовать главные геймплейные механики. Перенос позволит команде добавить в игру другие новые элементы. Теперь релиз намечен до конца 2025-го.

Более точной датой выхода представители студии не поделились. Сюжет расскажет о парне по имени Ян Дольски, который застрял на очень опасной планете. Чтобы выбраться из опасности, главный герой начинет создавать альтернативные версии самого себя.

The Alters выйдет на ПК (Steam, EGS, GOG), Xbox Series X|S, в том числе в составе PC/Xbox Game Pass, и PlayStation 5 в этом году.