Юмористический хардкорный раннер ALTF42 вышел в Steam

Главному герою, Дон Кихоту, предстоит пройти множество испытаний в своем стремлении спасти короля из его новой куриной формы. Разнообразные ловушки, среди которых: скелеты взрывающиеся при вашем приближении, полицейские машины и акулы прилетающие из ниоткуда будут убивать вас бесчисленными способами. Это игра с перманентной смертью - сохранений не происходит, и после каждой смерти игра начинается заново. Для тех, кто прошел игру полностью предусмотрен особый режим Осада, который позволит доказать свое превосходство над Дон Кихотом из других измерений.

В честь релиза разработчики решили провести спидраннерский турнир с общим призовым фондом в $5 тысяч, за первое место обещают $1.200.