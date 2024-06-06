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ALTF42 05.06.2024
Экшен, Инди, От третьего лица, Юмор
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Юмористический хардкорный раннер ALTF42 вышел в Steam

Talendor3
Новости

Главному герою, Дон Кихоту, предстоит пройти множество испытаний в своем стремлении спасти короля из его новой куриной формы. Разнообразные ловушки, среди которых: скелеты взрывающиеся при вашем приближении, полицейские машины и акулы прилетающие из ниоткуда будут убивать вас бесчисленными способами. Это игра с перманентной смертью - сохранений не происходит, и после каждой смерти игра начинается заново. Для тех, кто прошел игру полностью предусмотрен особый режим Осада, который позволит доказать свое превосходство над Дон Кихотом из других измерений.

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В честь релиза разработчики решили провести спидраннерский турнир с общим призовым фондом в $5 тысяч, за первое место обещают $1.200.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Badghost

хм название игры выглядит как Alt F4 2, разрабы предлагают закрыть её 2 раза

1
Pycckuu_XAKEP

блин, опередил)

0
Рука Летудзика

напоминает местами святой грааль Монти Пайтона

0
dwemer101

dark SASI какой-то, если вы понимаете о чем я

0