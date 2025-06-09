Дебютный трейлер мрачного sci-fi-приключения в кольцах Сатурна Ambrosia Sky

Разработчик Soft Rains представил Ambrosia Sky — атмосферное приключение от первого лица, действие которого разворачивается среди загадочных колец Сатурна. Анонс состоялся на PC Gaming Show 2025 вместе с впечатляющим трейлером, а демоверсия уже доступна на странице игры в Steam.

Игрокам предстоит взять на себя роль Далии — специалиста по катастрофам, отправленной в космос после трагического инцидента. Однако все оказывается куда страшнее: на борту космических станций распространяется разумное загрязнение, угрожающее жизни и разуму. Задача Далии — остановить катастрофу, очистив зараженные участки и раскрывая всё более тревожные тайны происходящего.

Ambrosia Sky обещает уникальное сочетание научной фантастики, экологической драмы и исследовательского геймплея. Игроков ждут полеты в условиях невесомости, взаимодействие с инопланетной грибковой экосистемой, погребение жертв и поиск апгрейдов для выживания.

Полная версия выйдет на ПК, а пока можно опробовать демо и окунуться в атмосферу предстоящей угрозы.