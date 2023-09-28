Стала доступна демоверсия захватывающей приключенческой песочницы AMEDAMA

В этой игре вы погружаетесь в приключение, полное опасностей, тайн и чудес. Под вашим управлением находится парень по имени Юшин, который погиб в результате нападения неизвестных и стал духом. Ваша сестра Юи — единственный человек, который может вас видеть и слышать, но она тоже в опасности: её похитили злодеи, пытающиеся использовать её для своих целей. Вам предстоит отправиться в погоню за ними, но вы не можете действовать самостоятельно. Вы способны лишь переселяться в тела других существ, которые попадаются на вашем пути. Так вы получаете возможность управлять их действиями, а также пользоваться их уникальными навыками и оружием. Но будьте осторожны: каждое тело имеет свои ограничения и связи с окружающим миром. Вы можете как помочь, так и навредить своим хозяевам, а также повлиять на ход событий вокруг вас. Кроме того, у вас есть не так много времени: через семь дней ваша душа растворится в дожде, который не прекращается с момента вашей смерти.

Игра переносит вас в атмосферную Японию конца эпохи Эдо, где царят хаос и беспорядок. Вам предстоит путешествовать по разным локациям, от сельских деревень до городских кварталов, от храмов до замков. В этих местах вы будете встречаться с различными персонажами, каждый из которых имеет свою историю и мотивацию. Ваши выборы и действия определят, как развернётся сюжет и какие последствия он будет иметь для вас и для других. Сможете ли вы разгадать загадку своей смерти и спасти свою сестру? Удастся ли вам найти своё место в этом мире? Или вам предстоит стать лишь каплей в бесконечном дожде?