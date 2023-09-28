Стала доступна демоверсия захватывающей приключенческой песочницы AMEDAMA

Издатель и разработчик IzanagiGames и разработчик ACQUIRE выпустили демоверсию захватывающей приключенческой игры-песочницы AMEDAMA с боковой прокруткой для ПК в Steam, сообщили компании. Историческая японская обстановка AMEDAMA оживает благодаря поразительному пиксельному стилю.
Юшин и его сестра Юи владеют местным магазином зонтиков. Однажды вечером, когда на улице пошел дождь, в комнату ворвалась группа мужчин, убив Юшина на глазах Юи. Не имея ничего, кроме своей души, Юшин должен сражаться изо всех сил, владея любым телом, которое он может, в стремлении найти свою сестру и раскрыть правду о ее исчезновении. До того, как его душа исчезнет, осталось всего семь дней, сможет ли он спасти ее вовремя? Перенеситесь в феодальную Японию последних лет периода Эдо и окунитесь в историю о дожде и реинкарнации, воплощенную в жизнь благодаря новым потрясающим 2D-изображениям.
AMEDAMA выйдет на ПК в Steam в 2023 году, также запланирована поддержка «дополнительных платформ».