FMV-игра American Hero получила нецензурированную версию ©

Ziggurat Interactive сообщила о выходе нецензурированной версии FMV-игры American Hero: Unrated Edition для ПК в GOG. Это специальная версия игры; как оказалось, во время производства оригинальной игры съемочная группа сняла две версии. Первая — это та, которая знакома большинству игроков, в которой насилие снижено. Ту версию Ziggurat выпустила в 2021 году. В этом новом выпуске без рейтинга представлены кадры из никогда ранее не публиковавшейся версии с ненормативной лексикой и насилием без цензуры.

Игроки берут на себя роль Джека, отставного офицера американской разведки, которому поручено сорвать дьявольские планы Крюгера, коварного вирусолога, намеревающегося выпустить смертельный вирус в систему водоснабжения Лос-Анджелеса.