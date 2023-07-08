American Hero 11.11.2021
4.4 19 оценок

FMV-игра American Hero получила нецензурированную версию

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monk70
Новости

Ziggurat Interactive сообщила о выходе нецензурированной версии FMV-игры American Hero: Unrated Edition для ПК в GOG. Это специальная версия игры; как оказалось, во время производства оригинальной игры съемочная группа сняла две версии. Первая — это та, которая знакома большинству игроков, в которой насилие снижено. Ту версию Ziggurat выпустила в 2021 году. В этом новом выпуске без рейтинга представлены кадры из никогда ранее не публиковавшейся версии с ненормативной лексикой и насилием без цензуры.

Игроки берут на себя роль Джека, отставного офицера американской разведки, которому поручено сорвать дьявольские планы Крюгера, коварного вирусолога, намеревающегося выпустить смертельный вирус в систему водоснабжения Лос-Анджелеса.

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American Hero
11.11.2021
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Lvinomord

TV+VHS - помню такие машинки)

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Omnia Smirnow

Сиськи, кровь и матюки!

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Артур Котовой

нецензурная версия это девки в лифчиках))

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sergeu78

эпоха panasonic 3do, mad dog mcree, last bounty hunter

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