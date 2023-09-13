Анонсировано DLC Арканзас для American Truck Simulator ©

SCS Software продолжает путешествие по Северной Америке в новый штат в American Truck Simulator! Этот штат США, от потрясающих горных пейзажей до высоких лесов, также известен как «Природный штат». Сегодня официально объявлено, что DLC Арканзас для American Truck Simulator находится в разработке!

Расположенный в юго-центральном регионе Соединенных Штатов, штат представляет собой природную страну чудес с тремя национальными лесами, более чем 40 государственными парками, почти 9 000 миль нетронутых ручьев и рек, таких как Арканзас и Миссисипи, а также горными хребтами Озарк и Уашита. Перевозя груз, вы сможете не только увидеть эти красивые пейзажи и местности, но и путешествовать по множеству больших и малых городов, где вы найдете предприятия, достопримечательности и многое другое.

У разработчиков уже есть широкий спектр тем, которые будут освещены в будущем и им не терпится показать их вам. А пока имейте в виду, что, хотя эта статья уже включает в себя множество скриншотов, проект все еще находится на довольно ранней стадии и все еще находится в стадии разработки.