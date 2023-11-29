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American Truck Simulator 02.02.2016
8.6 2 127 оценок

Анонсировано DLC Farm Machinery для American Truck Simulator

Genotip71
Новости

Дайте обороты своим виртуальным двигателям, потому что 30 ноября в American Truck Simulator вместе с выпуском Kansas DLC будет представлено дополнение Farm Machinery. Будьте готовы поменять шоссе на сбор урожая, поскольку в этом захватывающем новом обновлении центральное место занимает сельское хозяйство.

Перемещайтесь по виртуальным ландшафтам, перевозя все, от тракторов до разбрасывателей. С помощью двух внутриигровых брендов, Owl и Greenler, перевозите уникальные грузы и различные прицепы в сельскохозяйственные отрасли по всему штату. И не отправляйтесь в путь, не украсив кабину тематическими аксессуарами!

Это DLC включает в себя:

Груз:

  • Распылитель
  • Гусеничный трактор
  • Кормоуборочный комбайн
  • Разбрасыватель удобрений
  • Зерновой прицеп
  • Автономный трактор
  • Пресс-подборщик сена
  • Высевающий блок
  • Дисковая Борона

Аксессуары для кабины:

  • Обеденный комплект
  • Пугало
  • Соломенная шляпа
  • Плюшевый автономный трактор
  • Комбайн Игрушка

Приготовьтесь перевезти разнообразное сельскохозяйственное оборудование, включая опрыскиватели и гусеничные машины двух игровых брендов, Owl и Greenler. Это DLC предоставляет уникальную возможность погрузиться в сельскохозяйственный ландшафт, особенно в DLC Kansas, где сельское хозяйство занимает центральное место.

Почувствуйте пульс центра страны, перевозя эти жизненно важные инструменты, превращая свое приключение на грузовике в путешествие, которое отражает ритм американского сельского хозяйства - связь между вашим грузом и плодородными полями, которые он обслуживает.

Да, и не забудьте улучшить свое путешествие, добавив очарования в свою кабину. Персонализируйте свое пространство с помощью аксессуаров для салона, таких как обеденный набор, пугало, соломенная шляпа, плюшевый автономный трактор и игрушка-комбайн, которые превратят ваш грузовик в отражение вашего уникального стиля.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
B e s i k

Жду совершенно новую ETS 3 на движке Анриал 5 или Ремейк ETS 2.Потому что это всё уже просто невыносимо !

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