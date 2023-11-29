Анонсировано DLC Farm Machinery для American Truck Simulator

Дайте обороты своим виртуальным двигателям, потому что 30 ноября в American Truck Simulator вместе с выпуском Kansas DLC будет представлено дополнение Farm Machinery. Будьте готовы поменять шоссе на сбор урожая, поскольку в этом захватывающем новом обновлении центральное место занимает сельское хозяйство.
Перемещайтесь по виртуальным ландшафтам, перевозя все, от тракторов до разбрасывателей. С помощью двух внутриигровых брендов, Owl и Greenler, перевозите уникальные грузы и различные прицепы в сельскохозяйственные отрасли по всему штату. И не отправляйтесь в путь, не украсив кабину тематическими аксессуарами!
Это DLC включает в себя:
Груз:
- Распылитель
- Гусеничный трактор
- Кормоуборочный комбайн
- Разбрасыватель удобрений
- Зерновой прицеп
- Автономный трактор
- Пресс-подборщик сена
- Высевающий блок
- Дисковая Борона
Аксессуары для кабины:
- Обеденный комплект
- Пугало
- Соломенная шляпа
- Плюшевый автономный трактор
- Комбайн Игрушка
Приготовьтесь перевезти разнообразное сельскохозяйственное оборудование, включая опрыскиватели и гусеничные машины двух игровых брендов, Owl и Greenler. Это DLC предоставляет уникальную возможность погрузиться в сельскохозяйственный ландшафт, особенно в DLC Kansas, где сельское хозяйство занимает центральное место.
Почувствуйте пульс центра страны, перевозя эти жизненно важные инструменты, превращая свое приключение на грузовике в путешествие, которое отражает ритм американского сельского хозяйства - связь между вашим грузом и плодородными полями, которые он обслуживает.
Да, и не забудьте улучшить свое путешествие, добавив очарования в свою кабину. Персонализируйте свое пространство с помощью аксессуаров для салона, таких как обеденный набор, пугало, соломенная шляпа, плюшевый автономный трактор и игрушка-комбайн, которые превратят ваш грузовик в отражение вашего уникального стиля.
Жду совершенно новую ETS 3 на движке Анриал 5 или Ремейк ETS 2.Потому что это всё уже просто невыносимо !