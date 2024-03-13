Новые скриншоты из будущего DLC Миссури для American Truck Simulator - Святой Иосиф

Очередная порция красивых скриншотов из будущего DLC Миссури, пост расскажет вам о достопримечательностях, интересных мест и красивых пейзажей

Добро пожаловать в Сент-Джозеф, штат Миссури! Расположенный всего в двух шагах от штата Канзас, этот очаровательный город имеет историю, уходящую корнями в 19 век. В то время как это дополнение в настоящее время активно разрабатывается, мы хотели поделиться с вами некоторыми очень ранними анонсами этого предстоящего штата США для American Truck Simulator.

Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что на некоторых скриншотах, которые вы увидите здесь, представлены области, которые все еще находятся в стадии разработки и содержат некоторые заполнители.

Сегодня промышленные предприятия по-прежнему занимают центральное место в центре города. Игроки, ищущие работу по контракту поблизости, наверняка найдут свободные места в южной части города. Здесь вы найдете зерновые элеваторы, крупную пищевую фабрику и небольшой химический завод, на которые вы сможете осуществлять доставку. Те, кто хочет приобрести новый грузовик, также найдут дилера Kenworth Trucks в этом районе!

В северной части города вы попадете в деловой район, где расположено множество различных исторических зданий. Наиболее примечательными, конечно, являются некоторые из старых кирпичных заводов, жилых домов, магазинов и складов, которые все еще можно найти стоящими сегодня. Здесь вы также найдете городскую площадь, на которой расположены такие достопримечательности, как статуя пилигрима “Путешествие на запад”, здание Гражданской арены и фирменный знак центра города.

Те, кто знаком с этим районом, знают о близости Сент-Джозефа к реке Миссури, которая протекает вдоль города и служит границей штата. Одной из важных достопримечательностей, которую игроки смогут найти вдоль реки, является знаменитый поворотный железнодорожный мост, который был открыт в 1906 году. Вы также сможете проехать по I-229, уникальному двухэтажному шоссе, которое проходит вдоль реки.

Те, кто знаком с этим районом, знают о близости Сент-Джозефа к реке Миссури, которая протекает вдоль города и служит границей штата. Одной из важных достопримечательностей, которую игроки смогут найти вдоль реки, является знаменитый поворотный железнодорожный мост, который был открыт в 1906 году. Вы также сможете проехать по I-229, уникальному двухэтажному шоссе, которое проходит вдоль реки.

Однако автомобильный и речной транспорт - не единственный в этих краях! Вы также найдете обширную железнодорожную сеть через Сент-Джозеф, которая служит важным связующим звеном между городами по всему штату. Многие отрасли промышленности как на местном уровне, так и за его пределами полагаются на эту важную транспортную сеть для перемещения продукции, запчастей и многого другого по территории США и за ее пределы.

В ваших путешествиях по Сент-Джозефу и за его пределами вам предстоит открыть для себя еще много интересного. Мы надеемся, что вам понравилась эта первая демонстрация этого города, и с нетерпением ждем возможности посетить его самостоятельно в American Truck Simulator в будущем. Если вы это сделали, обязательно добавьте Миссури в свой список желаний Steam, поскольку это действительно помогает поддерживать наши будущие разработки, в том числе и эту! До следующего раза, продолжайте в том же духе.