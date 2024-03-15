Новые скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Искусство Небраски

Новые арты в Небраске , красиво не правдо ли? , надеемся на скорый выход данного штатата!

Во время ваших путешествий по американскому штату Небраска водителей ждет множество скрытых жемчужин в виде увлекательных художественных фресок и стрит-арта, превращающих обычные участки дороги в динамичные галереи. От исторических отсылок до современного интерактивного искусства - наши талантливые команды воссоздали и сохранили некоторые из этих произведений искусства виртуально в нашем предстоящем дополнении для American Truck Simulator, которое водители смогут посмотреть и насладиться.

Эти придорожные шедевры, найденные в больших и малых городах, предлагают путешественникам заглянуть в яркий художественный мир и историю Небраски. В сегодняшнем блоге мы рады поделиться с вами обзором некоторых из них, которые вы можете увидеть в дороге.

На одной из таких фресок, которую можно найти в городе Беатрис, изображены первопроходцы, которые путешествовали по Исторической Орегонской тропе в поисках новых возможностей на Западе. В нижней части рисунка вы увидите изображение реки Биг-Блю, одного из крупнейших притоков реки Канзас, которая служила заметной достопримечательностью для первопроходцев и находится недалеко от города.

На этой большой художественной фреске, занимающей всю стену, изображен старый железнодорожный вокзал вместе с локомотивом, отсылающий к тем дням, когда эти культовые паровозы пересекали Небраску и проезжали через город Бриджпорт. На этом художественном произведении изображен Генри Т. Кларк. наряду с платным мостом, который он построил через реку Норт-Платт, а также знаковыми природными достопримечательностями, расположенными недалеко от города.

Некоторые из других художественных фресок, найденных по всей Небраске, варьируются от заказных работ местных органов власти, изображающих близлежащие достопримечательности, до известных личностей и старых компаний, которые использовали искусство как способ привлечения клиентов задолго до появления телевидения и цифровой рекламы.

Сегодня искусство проявляется в самых разных формах, одним из таких произведений современного искусства, которое вы найдете в этом дополнении, является проект Wings Across the Heartland. Эта интерактивная художественная экспозиция состоит из крыльев, нарисованных на зданиях в Гранд-Айленде, штат Небраска, а вскоре и в сообществах, расположенных по ту сторону шоссе NE 2. Вы можете увидеть некоторые из них во время своих путешествий, и даже некоторые местные жители позируют с этими крыльями!

Искусство в общественных местах продолжает играть важную роль в сохранении культуры, передаче истории местных сообществ и украшении местных территорий. Один округ в Небраске ставит своей целью поддержать создание фресок по всему району, чтобы способствовать творческому самовыражению художника и обеспечить жителям и гостям города обогащающий визуальный опыт. Благодаря этому проекту множество разных художников смогли выставить свои работы на всеобщее обозрение.

Мы надеемся, что вы обратите внимание на некоторые из этих уникальных произведений искусства и фресок во время ваших будущих путешествий по Небраске в American Truck Simulator. У каждого из них своя история, и мы надеемся, что вы найдете время, чтобы по-настоящему оценить работу и время, вложенные в каждую из них, как виртуально, так и в реальной жизни! Мы с нетерпением ждем возможности поделиться другими анонсами этого дополнения к карте в ближайшем будущем. А до тех пор продолжай гонять на грузовиках!